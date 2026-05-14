El anuncio de los 80 que convirtió un desfiladero leonés en territorio del Yeti

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En plena década de los ochenta, cuando la publicidad televisiva española alcanzaba su máxima creatividad, un anuncio de refrescos logró algo insólito: trasladar la leyenda del Yeti desde las cumbres del Himalaya hasta uno de los desfiladeros más espectaculares de España. La campaña publicitaria de Fanta de Limón en 1986 eligió la Ruta del Cares, específicamente en su vertiente leonesa, como escenario de una aventura que millones de espectadores recordarían durante décadas.

El spot mostraba a un grupo de intrépidos exploradores que rastreaban las huellas de la criatura mitológica por los senderos vertiginosos que serpentean entre las provincias de León y Asturias. La combinación entre fantasía y realidad geográfica resultó tan poderosa que convirtió aquel anuncio en un fenómeno cultural que trascendió su objetivo comercial original.

La elección del enclave no fue casual. Los creativos publicitarios buscaban un paisaje que transmitiera la sensación de aventura extrema, de territorios inexplorados donde aún podían ocultarse misterios sin resolver. Y lo encontraron en uno de los parajes naturales más impresionantes del norte peninsular.

El escenario natural que cautivó a los publicistas

La Ruta del Cares constituye una de las sendas más emblemáticas del Parque Nacional de los Picos de Europa. Este desfiladero, conocido popularmente como la Garganta Divina, conecta la localidad leonesa de Posada de Valdeón con el pueblo asturiano de Poncebos a través de aproximadamente 12 kilómetros de recorrido excavado en la roca.

Durante la década de los ochenta, este espectacular sendero aún no había alcanzado la masificación turística actual. Los parajes presentaban un aspecto mucho más salvaje y virgen, precisamente lo que buscaba la productora del anuncio para recrear un ambiente propicio donde situar la búsqueda del legendario hombre de las nieves.

Las paredes verticales que se elevan más de 2.000 metros sobre el cauce del río Cares, las cornisas vertiginosas y los túneles excavados en la montaña ofrecían el decorado perfecto para una narración publicitaria que combinaba humor, aventura y un producto refrescante como recompensa final.

La narrativa publicitaria que marcó una época

El anuncio desarrollaba una trama sencilla pero efectiva: un equipo de expedicionarios seguía las supuestas huellas del Yeti por los senderos más escarpados del desfiladero leonés. Equipados con mochilas, cuerdas y mapas, los protagonistas avanzaban por los estrechos caminos mientras la tensión aumentaba con cada plano.

La campaña aprovechaba el auge que experimentaban entonces las películas de aventuras y exploración, en una década marcada por sagas cinematográficas como Indiana Jones. El producto se presentaba como el premio o recompensa tras la ardua búsqueda, estableciendo una asociación entre el refresco y momentos de victoria o descubrimiento.

Lo que realmente distinguió este spot de otros anuncios de la época fue su capacidad para integrar elementos de la cultura popular internacional —la leyenda del Yeti— con geografías reconocibles del territorio español, creando así una narrativa híbrida que resultaba familiar y exótica al mismo tiempo.

Impacto cultural y turístico en la zona

Aunque resulta difícil cuantificar con precisión el impacto directo del anuncio sobre el turismo en la Ruta del Cares, lo cierto es que contribuyó a popularizar este enclave natural entre el público general español. Durante los años posteriores a la emisión del spot, el desfiladero experimentó un incremento progresivo de visitantes.

La parte leonesa del recorrido, que comienza en Posada de Valdeón y avanza hacia el interior del desfiladero, ganó notoriedad gracias a la difusión mediática. Muchos excursionistas de la época reconocían haber descubierto la existencia de esta ruta precisamente a través de aquel anuncio televisivo.

En el contexto actual, cuando la Ruta del Cares recibe anualmente miles de visitantes tanto españoles como extranjeros, resulta curioso recordar que una campaña publicitaria de refrescos contribuyó décadas atrás a su promoción, mucho antes de la era digital y las redes sociales.

La publicidad española en la década dorada

El anuncio de Fanta de Limón se enmarca dentro de un periodo especialmente creativo para la industria publicitaria en España. Los años ochenta supusieron la consolidación de la televisión como medio masivo de comunicación, y las marcas invertían recursos considerables en producir spots memorables.

Las localizaciones exteriores cobraban especial importancia, y los paisajes naturales españoles se convirtieron en escenarios habituales para campañas de todo tipo de productos. Desde playas mediterráneas hasta montañas pirenaicas, la geografía nacional ofrecía una diversidad visual que los creativos publicitarios aprovechaban con entusiasmo.

Este spot particular destacaba por su capacidad para contar una historia completa en apenas treinta segundos, utilizando el humor como vehículo principal y aprovechando el gancho de una leyenda universal adaptada al entorno montañoso leonés. La combinación resultó en una pieza publicitaria que trascendió su época y permanece en la memoria colectiva de quienes la vieron.