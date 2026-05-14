Fiestas patronales de la Escuela de Ingeniería Agrícola y Forestal

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La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León celebra sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, con un programa de actos que ha continuado este jueves con el acto académico y graduación de los nuevos titulados al que ha asistido el alcalde de León, José Antonio Diez. El acto ha comenzado con la conferencia de Javier Fernández García, divulgador y creador de Betula Ingeniería, sobre ‘Ingeniero agrónomo, una profesión sin límites’.

Díez ha puesto en valor la formación de centenares de profesionales que contribuyen a la mejora del sector agrícola y forestal de nuestro país, formados en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de León. Asimismo, se ha dirigido a los nuevos titulados señalando que “espero que la formación aquí recibida, el buen nombre de la Universidad de León y de este centro, les permita forjarse carreras brillantes y satisfactorias”.

El alcalde ha recordado en su intervención que en el Museo de la FAO figura ya, desde octubre, una reproducción agrícola de San Isidoro que recuerda las tareas y tiempos agrícolas desde el siglo XII. “Muestra, también, de nuestra colaboración con la entidad de Naciones Unidas con la que trabajamos en su proyecto de Ciudades Verdes por distintas iniciativas para la concienciación sobre la sostenibilidad alimentaria y el SIPAM, un proyecto de puesta en valor del sistema agrario ganadero de la montaña de León que tiene, por sus características, una importancia esencia”, ha puntualizado.

José Antonio Diez ha reconocido la tarea que los ingenieros de León han desarrollado para innovar, reconvertir el sector y hacer de él una referencia. “León es su ciudad y su provincia, inseparables y totalmente imbricadas, y ha sido el proceso de cambio de la producción agrícola y ganadera leonesa lo que ha modificado, en parte, la economía local. Pese a esos cambios es evidente que León sigue teniendo en su campo una referencia económica fundamental para el avance y el desarrollo, y que el sector agroalimentario es determinante para dar futuro a esta provincia”. “Escuelas como esta de Ingeniería Agraria y Forestal son un ejemplo de continuidad y adaptación que deben ser altamente valorados”, ha concluido el regidor.