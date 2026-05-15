Una bandera que habla de igualdad y diversidad: la Universidad se suma a la lucha contra la LGTBIfobia

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La Universidad de León ha izado este viernes la bandera arcoíris en los jardines de El Albéitar para reafirmar su compromiso con la igualdad, la diversidad y los derechos fundamentales de todas las personas con motivo de la conmemoración este domingo 17 de mayo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Un gesto con el que la institución universitaria ha querido visibilizar su defensa activa de la igualdad de trato y oportunidades, así como su rechazo firme a cualquier forma de discriminación, violencia o exclusión hacia las personas LGTBIAQ+, reforzando su compromiso con la construcción de un entorno universitario seguro, libre y respetuoso.

Así lo ha destacado la rectora Nuria González, subrayando la importancia de la educación como herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, y afirmando que la Universidad “debe ser un ejemplo y un espacio seguro de convivencia, respeto y aprendizaje en valores para toda su comunidad”.

En este sentido, la rectora ha incidido en que la Universidad de León trabaja de forma constante para promover la igualdad real y efectiva, entendiendo la diversidad como una riqueza que debe ser protegida y fomentada desde el ámbito educativo y social.

Un izado en el que han participado la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, y el profesor David Bermejo, organizador del acto, junto a representantes de la comunidad universitaria, en una ceremonia simbólica de apoyo a la igualdad y la no discriminación.

En este sentido, este jueves la Facultad de Filosofía y Letras acogió una charla-café bajo el lema ‘Únete contra la LGTBIAQ+fobia’, organizada en colaboración con la asociación AWEN, que generó un espacio seguro de diálogo y convivencia en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la discriminación, la diversidad y las realidades del colectivo LGTBIAQ+.

Con estas iniciativas, la Universidad de León refuerza su compromiso activo con la igualdad y la inclusión, consolidando su papel como espacio de convivencia y respeto dentro de la comunidad universitaria. Este gesto tendrá su continuidad el próximo lunes en el Campus de Ponferrada, donde también se llevará a cabo el izado de la bandera arcoíris.