De León a Aquisgrán: una estudiante de la ULE recoge el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay semanas que cambian la perspectiva de una vida. La del 11 al 14 de mayo de 2026 fue, sin duda, una de esas para una estudiante de la Universidad de León que viajó hasta Aquisgrán, Alemania, para recoger uno de los reconocimientos más prestigiosos que la Unión Europea otorga a los jóvenes: el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud.

El galardón, que reconoce proyectos juveniles que promueven los valores europeos y la ciudadanía activa, fue entregado el pasado 12 de mayo en la histórica ciudad de Carlomagno. Ella acudió como ganadora nacional del premio en representación de Bélgica, en nombre del equipo que durante 2024 y 2025 dio vida a "Europe on Track 11: Intersecting Realities, Youth Redefining Europe's Inclusive Civic Narrative", el proyecto insignia de AEGEE-Europa en su undécima edición.

Su papel en el proyecto no fue secundario: fue coordinadora de la conferencia final y responsable de relaciones externas, dos roles clave en un proyecto que atravesó fronteras, ciudades y realidades distintas para poner en el centro la interseccionalidad, la inclusión y la narrativa cívica europea desde la voz joven.

Una semana para recordar

La llamada Winners Week no fue solo una ceremonia. Durante varios días, los ganadores del Premio Carlo Magno de la Juventud presentaron sus proyectos ante altas personalidades de la política europea, defendiendo ante ellas el valor del trabajo colectivo y la participación juvenil como motor de cambio. Pero el momento de mayor intensidad llegó el 14 de mayo, cuando desde primera fila presenció la entrega del Premio Carlo Magno a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y exprimer ministro de Italia, en una gala que reunió a líderes del continente.

"Estar allí no era solo un logro personal. Era llevar conmigo a todo el equipo, a la ciudad, a AEGEE León, a cada persona que creyó en este proyecto", reflexiona sobre aquellos días.

León, parte del camino europeo

Lo que hace esta historia especialmente significativa para la capital leonesa es que León no fue solo el punto de partida de su protagonista: fue también una de las paradas del recorrido de los embajadores de Europe on Track 11. Durante aquella visita, la ciudad acogió el proyecto con los brazos abiertos: la Universidad de León y el Ayuntamiento de León brindaron su apoyo institucional a la asociación de estudiantes AEGEE-León, y los embajadores fueron recibidos por el alcalde de la ciudad. Además, se celebraron dos talleres sobre interseccionalidad que invitaron a la ciudadanía a reflexionar sobre identidad, diversidad y participación europea.

AEGEE, la red que conecta Europa desde León

Detrás de esta historia está AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe), la mayor red estudiantil independiente de Europa, presente en más de 160 ciudades del continente. La antena local, AEGEE-León, lleva años trabajando para conectar a los jóvenes leoneses con Europa a través de proyectos, intercambios y actividades culturales, en estrecha colaboración con la Universidad de León y el Ayuntamiento de León.

Sobre el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud

El Premio Europeo Carlomagno de la Juventud (Charlemagne Youth Prize) es una iniciativa conjunta del Parlamento Europeo y la Fundación Internacional Premio Carlomagno de Aquisgrán. Se concede anualmente a proyectos juveniles de los estados miembros de la UE que contribuyan de forma ejemplar a fomentar la identidad y la unidad europeas.