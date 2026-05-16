Diario de León

Un incendio en San Andrés del Rabanedo deja numerosos daños en una vivienda

Las llamas afectaron a un inmueble de la calle Príncipe y obligaron a intervenir a los bomberos y a numerosas dotaciones policiales

Un momento de la intervención de los bomberos.

Un momento de la intervención de los bomberos.DL

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Una vivienda de la calle príncipe de San Andrés del Rabanedo resultó dañada de forma notable en las últimas horas a causa de un incendio que se produjo en su interior y que obligó a intervenir a efectivos del Cuerpo de Bomberos de León y a numerosas dotaciones policiales.

Según informan fuentes del servicio de extinción de incendios, no hubo que lamentar de los personales, aunque la actuación resultó intensa y por momentos laboriosa.

La inspección ocular por todos los primeros datos para la investigación, que sigue abierta con el fin de determinar las causas del siniestro.

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