Un incendio en San Andrés del Rabanedo deja numerosos daños en una vivienda

Un momento de la intervención de los bomberos.DL

Una vivienda de la calle príncipe de San Andrés del Rabanedo resultó dañada de forma notable en las últimas horas a causa de un incendio que se produjo en su interior y que obligó a intervenir a efectivos del Cuerpo de Bomberos de León y a numerosas dotaciones policiales.

Según informan fuentes del servicio de extinción de incendios, no hubo que lamentar de los personales, aunque la actuación resultó intensa y por momentos laboriosa.

La inspección ocular por todos los primeros datos para la investigación, que sigue abierta con el fin de determinar las causas del siniestro.