De la teoría a la cruda realidad: la Fiscalía solo ha podido abrir diez diligencias de instrucción

La Fiscalía Provincial de León solamente ha podido incoar diligencias en una decena de casos por defraudación de fluido eléctrico o circunstancias análogas en el balance del último ejercicio. Pero por tráfico de drogas ha registrado 123 intervenciones en los que se ha abierto investigaciones oficiales. 64 fueron por la existencia de sustancias nocivas para la salud, 37 por tráfico de drogas que causan daño a las personas, 12 por el mismo epígrafe legal pero sin que las sustancias pudiesen comportar un daño grave para las personas, seis por tráfico de drogas cualificado y solamente se constató un expediente por la fabricación de drogas con tráfico de sustancias. No se registró ningún caso de dopaje deportivo y solamente hay constancia de otro supuesto correspondiente a la fabricación de medicamentos.

De acuerdo al balance anual del año pasado correspondiente al Ministerio del Interior, las operaciones por tráfico de drogas se extendieron un 32,7 % más que el año pasado en la provincia. Pero se constatan solamente 37 intervenciones, una cifra muy exigua a tenor del movimiento real que se produce en este campo en la realidad tangible.

Según el Informe Europeo sobre Drogas 2025, España concentra el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la Unión Europea. El Ministerio del Interior sostiene que buena parte del cultivo indoor ilegal está controlado por organizaciones criminales internacionales, especialmente en regiones como Catalunya y Andalucía. Ahora la España Vaciada se suma a la dinámica.

Según el Informe Europeo sobre Drogas 2025, España concentra el 73% de todas las incautaciones de cannabis de la Unión Europea