El movimiento de lucha de Feve se pone en marcha en León

No hubo corte ayer de la avenida Padre Isla después de más de tres meses de presencia ininterrumpida cada sábado. Pero, lejos de significar una rendición, la ausencia en la calle sirve para redoblar la reivindicación de la plataforma en defensa del ferrocarril de Feve. El movimiento ciudadano y social aprovechará este próximo mes para armar la gran marcha con la que, desde la estación de Guardo hasta la terminal del centro de la capital leonesa, en seis etapas, sobre las traviesas del tren, del 30 de junio al 5 de julio, escenificar ante el Gobierno la reclamación de que se recupere el trazado completo y se hagan las inversiones necesarias, tanto en la línea como en los equipamientos, para no dejar caer un servicio que vertebra la montaña leonesa. Mientras más piernas se sumen a la marcha, más repercusión obtendrá, como arengan desde el colectivo.

La reclamación toma más aire todavía con los últimos datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que reflejan que desde el corte de la línea en la parada de La Asunción, a la entrada de la ciudad, el 18 de septiembre de 2011, se han apeado 173.428 viajeros. La cifra la ponen en duda desde la plataforma, que insiste en que muchos billetes no se contabilizan, aunque a su vez sustenta el argumento de defensa de la reapertura completa de la línea, sin necesidad de trasbordos en autobús que suman casi media hora más al viaje, ya marcado de por sí por la ausencia de revisores, el material y la falta de maquinistas.

Con todas estas razones, la plataforma en defensa del ferrocarril de Feve trabaja para organizar el desarrollo de las seis etapas de la marcha: de Guardo a Puente Almuhey, de Puente Almuhey a Cistierna, de Cistierna a Boñar, de Boñar a Matallana de Torío, de Matallana de Torío a Garrafe de Torío y, desde ahí, hasta la estación de Padre Isla. Se trata, según avisan, de «6 días seguidos caminando por carreteras y caminos de montaña con desniveles importantes que requieren de una muy buena forma física», por lo que «no se debe tomar como un paseo, ni subestimar el recorrido».

La advertencia no desanima. Para que nadie que quiera participar se quede fuera, el movimiento social, en el que se agrupan colectivos ciudadanos y ferroviarios, da «diferentes opciones para realizar el camino», además de que señala que «siempre será posible saltar etapas y hacer el recorrido en tren para poder descansar».

La primera modalidad afecta a queines «realizarán el camino a pie y se quedarán a pernoctar». La platafotma se ha puesto en contacto con «Ayuntamientos para habilitar espacios donde poder dormir y pasar las noches», explican, aunque «probablemente hará falta llevar saco y mochila con lo necesario para pernoctar». Junto a estos caminarán también los que opten por dormir por su cuenta o volver a casa cada día. Para «quienes no puedan o deseen caminar» se cuadrará «la llegada al destino de cada etapa con el tren que venga desde León». «De esta manera, los caminantes y la gente que venga en tren con salida desde León y estaciones intermedias, llegarán a la vez al destino y podrán disfrutar de las actividades programadas», detallan desde el colectivo, que prevé otra cuarta modalidad en la que «intercalar etapas caminando y otras en tren». El movimiento ya está en marcha.