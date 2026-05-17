El camión de la basura de León arranca el toldo a un restaurante del Barrio Húmedo

Un restaurante del Barrio Húmedo en León ha sufrido desperfectos esta mañana en el toldo exterior cuando al paso del camión de la basura, se ha arrancado una parte de la estructura dispuesta para evitar la incidencia de los rayos del sol sobre el local.

El suceso no ha revestido de las tendencia real para el funcionamiento del local, pero si ha causado problemas y las lógicas molestias derivadas de la incidencia.

El propietario del local ha puesto en marcha las medidas necesarias para tratar de recuperar la normalidad antes de la apertura, máxime tratándose de un domingo.