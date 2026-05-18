Ofrecen cursos de catalán a los jueces de León para posibilitar sus traslados

Los jueces leoneses tendrán acceso a cursos de aprendizaje del idioma catalán para mejorar sus méritos en los traslados a Cataluña cuando concursen en busca de plazas en aquella jurisdicción geográfica.

La iniciativa parte del Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat de Cataluña. El compromiso diseña una propuesta para colaborar en materia de formación y a impulsar diversas actividades formativas dirigidas a los integrantes de la Carrera Judicial, incluido el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua catalana.

Pablo Arraiza, presidente de la Audiencia Provincial de León, destaca la importancia de este tipo de actividades para la formación de los magistrados que sirven en León, pero por el momento no se tienen datos sobre el seguimiento que tiene la propuesta: «Es habitual que se ofrezca formación en idiomas a jueces, también en catalán. No es inusual que los de fuera de Cataluña participen en ellos, para ganar méritos de cara a participar en concursos de traslado».

El primero de los convenios tiene como objetivo complementar y mejorar la capacitación en el uso de la lengua catalana, así como la adquisición de las competencias que son requeridas para el mejor desarrollo de la actividad profesional, y prevé dos actividades formativas con dos niveles: uno de iniciación, que corresponde al nivel A2 del Marco europeo de referencia, y otro de usuario independiente, que corresponde al nivel B2 de dicho Marco.

Es la primera vez que en los planes de Formación Continua se ofrecerán cursos para el aprendizaje del catalán, siguiendo la línea iniciada en 2024 con otras lenguas cooficiales como el valenciano o el gallego. A estos cursos pueden acceder todos los integrantes de la Carrera Judicial, independientemente de su lugar de destino, así como el alumnado de la Escuela Judicial.

Ambos cursos —tanto para el nivel de iniciación A2 como para el de usuario independiente B2— constarán de ochenta horas de clase en línea con profesor y veinte horas de trabajo autónomo guiado por un tutor. Cada clase tendrá una duración de dos horas y se impartirán dos días a la semana en horario de tarde.

El objetivo del curso de iniciación es que qujien se inscriba consiga un dominio básico de los usos de la lengua que le permita desarrollar las habilidades de comprensión y producción orales, a fin de poder resolver en catalán las necesidades fundamentales de la vida cotidiana.

En el caso del B2, el objetivo es que la persona pueda expresarse de una manera bastante precisa, fluida y correcta; entender textos de tipo diverso; escribir textos descriptivos, narrativos o discursivos y conseguir una comprensión general de textos orales en registro coloquial o de formalidad mediana, como diálogos, noticias, conversaciones, etc. Asimismo, se pretende que sea capaz de organizar y regular el propio discurso.