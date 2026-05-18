Los médicos retoman este lunes la huelga nacional para exigir un Estatuto Marco propio

Archivo - Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario Puerta del Hierro, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España).Diego Radamés - Europa Press - Archivo

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Los médicos retoman este lunes la huelga nacional, en la que será la cuarta semana de paros convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varias organizaciones sindicales de la Mesa del Ámbito y exigir la elaboración de un texto propio para el colectivo médico y facultativo.

La huelga está prevista hasta el viernes 22, según ha informado el Comité de Huelga, que forman la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Estos nuevos paros se producen poco más de 15 días después de que finalizara la huelga de abril, que se desarrolló entre los días 27 y 30. "En estos días no se ha producido ningún contacto oficial entre Ministerio y Comité de Huelga que permita pensar en un posible acercamiento, por lo que todo sigue en el mismo punto que para la anterior convocatoria", han detallado las organizaciones.

El Comité de Huelga mantiene la huelga para reclamar la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, acorde a su formación y responsabilidad profesional. También exige un ámbito de negociación específico, "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas".

Asimismo, pide la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Así, los sindicatos han señalado que no han recibido respuesta de Sanidad a la última propuesta que le enviaron y han enfatizado que "el conflicto se mantiene mientras no exista una voluntad real de alcanzar acuerdos que permitan solucionar".

Durante los últimos paros, la ministra de Sanidad, Mónica García, expresó que la huelga que seguían manteniendo los sindicatos no estaba justificada "por las reivindicaciones de los profesionales", ya que asseguraba que estas ya estaban plasmadas "en los documentos legales", apuntando que, detrás de esta convocatoria, había una "serie de intereses" que ella desconocía.

En este sentido, destacó que se habían conseguido "avances", como la reducción de las horas de guardia, conciliación para los profesionales o la convocatoria de oposiciones cada dos años, pero que el Comité de Huelga planteaba en las negociaciones líneas rojas centradas en peticiones "ilegales", que invadían competencias u otras leyes, con el objetivo de "mantener el conflicto vivo".

Movilizaciones

Coincidiendo con la huelga nacional, se han convocado huelgas autonómicas en Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid. Además, a lo largo de la semana se celebrarán distintas concentraciones ante hospitales e instituciones autonómicas y del Gobierno en distintas ciudades.

El grueso de los actos convocados se desarrollárá el miércoles 20 de mayo. Este día, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) tiene prevista una concentración frente al Ministerio de Sanidad a las 10.00 horas.

La huelga médica de la próxima semana será la cuarta de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio, en caso de que no se desbloquee la situación con el Ministerio de Sanidad. La última de las convocadas se celebrará del 15 al 19 de junio.