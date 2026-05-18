La Feria de Artesanos Cerveceros ‘Beer Sar’ celebra su tercera edición del 22 al 24 de mayo en el parque de La Era

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El parque de La Era de Trobajo del Camino acogerá del 22 al 24 de mayo la tercera edición de la Feria de Artesanos Cerveceros ‘Beer Sar’, una cita que continúa consolidándose como escaparate de la cerveza artesana y de los productores vinculados al territorio y a materias primas tan representativas como el lúpulo leonés.

Durante tres jornadas, la feria reunirá a diferentes productores cerveceros artesanos y foodtrucks, junto a una programación musical y de ocio que convertirá el recinto en uno de los puntos de encuentro del fin de semana.

La apertura oficial tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 19.00 horas. La jornada inaugural continuará con el concierto del grupo Los Atributos a las 21.00 horas y finalizará con una sesión dj a cargo de Pedro Pablo Madrid.

El sábado 23 de mayo comenzará con un vermouth musical amenizado por el dj Nuno Rodrígues. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, habrá actividades infantiles y pintacaras. La música en directo continuará con las actuaciones de Voodoo Lovers y Mitómanos, además del sorteo de regalos organizado por la Asociación de Artesanos Cerveceros.

La programación continuará el domingo 24 de mayo con nuevas actuaciones musicales y degustaciones de cerveza artesana.

En esta tercera edición participarán las marcas Píntega, Cervecería Valles del Lúpulo, Vereda, Asturias Brewing Company, Redneck Brewery, Zerep, Oso y Vamos a Beer, ofreciendo una amplia variedad de elaboraciones artesanas y estilos diferentes.

La Feria ‘Beer Sar’, organizada por el Ayuntamiento de San Andrés y en colaboración con la Asociación de Cerveceros Caseros de San Andrés (ACCS), mantiene así su apuesta por apoyar a pequeños productores y poner en valor la cultura artesana, vinculada además a productos de proximidad y a la tradición agrícola del entorno, especialmente al cultivo del lúpulo, uno de los elementos más característicos de la provincia leonesa.

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