Pánico en León: buscan una serpiente de grandes dimensiones oculta en el motor de un coche

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una tranquila tarde en el centro de León se ha transformado en una escena digna de una película de suspense. Los vecinos y transeúntes de la calle Ramiro II, en el tramo comprendido entre la calle Lancia y la avenida República Argentina, se vieron sorprendidos por la impactante presencia de una serpiente de gran tamaño que descansaba plácidamente sobre la carrocería de un coche estacionado en la zona. El asombro inicial dio paso rápidamente a la preocupación entre quienes caminaban por esta concurrida área de la capital leonesa.

La llamada de alerta movilizó de inmediato a los agentes de la Policía, quienes se desplazaron hasta el lugar de los hechos para intentar asegurar la zona y capturar al reptil. Sin embargo, a la llegada de las dotaciones policiales, el animal ya no se encontraba a la vista. Según los testimonios de los testigos presenciales, el ofidio se deslizó con rapidez hacia el interior del vehículo, introduciéndose por el hueco del paso de rueda directo hacia la zona del motor, donde permanece oculto.

A estas horas, el misterio rodea por completo el caso, ya que las autoridades aún no han podido determinar la especie exacta del reptil ni cómo ha llegado hasta pleno centro urbano. La principal hipótesis es que podría tratarse de una mascota exótica que se ha escapado de algún domicilio cercano o, en su defecto, de un ejemplar polizón que viajó oculto en el coche desde un entorno rural. La Policía mantiene el dispositivo de búsqueda y trata de localizar al propietario del automóvil para poder abrir el capó de forma segura y extraer al animal sin causarle daños.