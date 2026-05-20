León vuelve a tomar café de comercio justo este 21 de mayo

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Un año más, los leoneses podrán volver a disfrutar del café de comercio justo en sus cafeterías habituales. Este jueves, 21 de mayo, el grupo de trabajo ‘León, ciudad por el comercio justo’ se suma al Día del Café de Comercio Justo. En esta jornada participarán cerca de 50 establecimientos repartidos por toda la ciudad que servirán unas 6.000 tazas de café, 100% arábica, de excelente calidad y al precio de siempre, pero producido bajo los criterios de justicia, igualdad y protección medio ambiental.

En cada una de las cafeterías se podrá ver un cartel informativo, así como servilletas con un mensaje de apoyo al comercio justo. Esta actividad es referencia en toda España dentro de la promoción del comercio justo y otros grupos de trabajo la han puesto en marcha en otras ciudades pioneras en la promoción del comercio justo, como Vitoria.

En León esta iniciativa tiene gran impacto gracias a la participación de la hostelería leonesa y a todas las organizaciones pertenecientes al grupo de trabajo, que de esta forma demandan un mundo mejor mediante el consumo responsable y el comercio justo.

Durante la jornada se realizará un sorteo de café para todo un año. Quienes quieran participar tendrán que subir en sus redes sociales fotos en alguno de los bares o cafeterías que sirvan café o té de comercio justo con el hashtag #Leontomacomerciojusto etiquetando al grupo de trabajo ‘León, ciudad por el comercio justo’ @leonciudadcomerciojusto y nombrando el bar o cafetería donde están degustando el café.

El grupo de trabajo ‘León ciudad por el comercio justo’ invita a la población leonesa a colaborar y señalan que “es tan fácil como pedir en vuestro establecimiento habitual un café de comercio justo, informarse y disfrutarlo”.

La celebración del Día Mundial del Comercio Justo está promovida en España por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) y cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La agenda completa de actos se puede consultar en www.comerciojusto.org. En el caso de León, la jornada cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León.

CAFETERÍAS PARTICIPANTES POR ZONAS

ZONA ARCO DE LA CÁRCEL

• ECOLMADO. C/ Sacramento, 8

• EL COLIBRÍN. Pza. Santo Martino, 2

• TERRAZE (ANTIGUO EL LAPIZ). C/ Alvaro López Núñez, 35

• GENARIN. C/ Los Osorios, 6

• LA CARMELINA. C/ Álvaro López Núñez, 17

• MACONDO. C/ Serranos, 38

• PLAN B. C/ Serranos, 38

• VYCHIO 13. Avda. Álvaro López Núñez, 13

ZONA ARMUNIA

• CENTRO DON BOSCO. C/ San Juan Bosco, 20

ZONA CENTRO

• BAR JUNGLA. Pza. La Inmaculada

• CAFETEANDO. Avda. de Roma, 5

• CAFEteaTE. C/ Julio del Campo, 12

• MASQUEBIO. C/ Lope de Vega, 3

• ECO ULTRAMARINOS. C/ Colón, 5

• LA ANTIGUA CHURRERÍA. Plaza La Inmaculada, 3

• NEXT 7. C/ Ancha, 4

• PUERTA PÍCARA. C/ Villafranca, 8

• RUA 11. C/ Rúa, 11

• SAN MARCELO CAFÉ. C/ Legión VII, 3

• SPUTNIK LIBRERIA CAFÉ. C/ Legión VII, 3

ZONA EL EJIDO

• CAFE BAR RÉCOLAS. C/ Antonio Gamoneda, 4

ZONA ERAS DE RENUEVA

• AVELLANEDA. C/ Santos Ovejero, 37

• FERECOR. Avda. Padre Isla 105 Bajo

• ILY. C/ Campanillas, 68

• LA MARINA. Avda. Reyes Leoneses, 35

• REYES LEONESES. C/ Abad Viñayo, 2

ZONA ESPACIO VÍAS

• EZEQUIEL. C/ Roa de la Vega, 4

• MISSISSIPPI. C/ Renueva, 38

• PUNTO Y APARTE. Avda. Padre Isla, 29

• RINCÓN DEL VALLE Avda. Padre Isla, 43

• RUA NOVA C/ Renueva, 27

• VÍAS. Federico Echevarría, 11

ZONA MARIANO ANDRES

• ESCUELA MUNICIPAL DE HOSTELERIA “CARLOS CIDÓN” (ILDEFE)

Avda. Mariano Andrés, 66

ZONA PALOMERA

• SILVER. C/ Los Robles, 4

• TRASGU. C/ San Juan de Dios, 4

• LE BON CAFÉ ROCK. C/ Canonigo Juan, 12

ZONA POLÍGONO X

• CAFETERIA 5ª AVENIDA. C/ Pendón de Baeza nº 8

• LA BONITA. Avda Real, 90

ZONA SAN FRANCISCO

• EL HORNO DE CHONI. C/ San Claudio, 2

• LA GUINDA. Avda. Lancia, 6

• NÚMERO 7. C/ Ramiro II, 7

• ODETTE. Pza. Doce Mártires, 6

• DON CORLEONE. C/ Covadonga, 8

• CAFÉ BAR RIO. Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1

ZONA PINILLA

• BAR LAS VIDES. C/ San José, 9

• BAR CARICOS. C/ San José, 5

UNIVERSIDAD DE LEÓN

• Dispone de más de 20 máquinas expendedoras repartidas por las facultades del Campus Universitario.

ZONA AVDA. ASTURIAS

• Colegio Marista Champagnat. Avda Oviedo, 2

TROBAJO DEL CAMINO

• DOMUS PANIS. Avda. Párroco Pablo Diez, 198