La Universidad de León acoge los días 28 y 29 de mayo un curso de educación sexual desde los ámbitos pedagógico, feminista y transversal

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) acogerá los próximos días 28 y 29 de mayo el curso 'Besos con lengua. Educación sexual integral e imágenes visuales. Cómo afrontar los derechos sexuales en el aula desde las disciplinas artísticas', que aborda esta temática desde los ámbitos pedagógico, feminista y transversal.

La iniciativa tendrá lugar en el Aula de Plástica del centro, en horario de 16.00 a 20.30 horas y tiene el objetivo de capacitar a los participantes en el diseño e implementación de propuestas de Educación Sexual Integral (ESI).

La organización ha corrido a cargo del Área de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual del departamento de Didáctica general, específicas y teoría de la educación, será dirigido por la profesora María Belén Sola Pizarro y su duración es de 13'5 horas (nueve presenciales y 4,5 de trabajo personal del alumnado).

Entre las competencias que adquirirán los participantes se encuentran la comprensión de la ESI como dimensión estructural del currículo, la mejora del conocimiento de la construcción social de la sexualidad y la identificación de las resistencias institucionales y sociales. También se diseñarán propuestas didácticas aplicables, y se incorporarán metodologías activas y creativas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El curso contempla visionado de materiales audiovisuales y está pensado para alumnado y profesorado de la Facultad de Educación (grados de Educación Primaria y Educación Social especialmente) y docentes de todos los niveles en activo.

El precio de la matrícula se ha fijado en 20 euros, cantidad que se reduce a diez euros para los estudiantes universitarios y las personas en situación de desempleo. Las personas que estén interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la página web de Extensión Universitaria de la ULE.