La Junta analiza en León técnicas preventivas para la gestión de gas de radón en los trabajos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, junto al delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha inaugurado esta mañana la jornada técnica ‘Gas radón: el riesgo invisible en los lugares de trabajo’, celebrada en la Delegación Territorial de León.

Este foro, organizado por la Oficina Territorial de Trabajo de León, tiene como principal objetivo fomentar el intercambio de conocimientos técnicos y la formación especializada de profesionales para avanzar en la creación de entornos laborales seguros. La jornada ha contado con 180 inscritos, entre ellos participantes procedentes de Extremadura y Galicia.

“Desde la Junta de Castilla y León tenemos claro que la seguridad y la salud laboral deben ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas, por eso trabajamos de manera continua para mejorar la prevención de riesgos laborales e impulsar la formación con jornadas como esta”, afirmó el delegado territorial.

Durante el encuentro, especialistas de referencia nacional han analizado cómo la aplicación de conocimientos técnicos y preventivos permite una gestión eficaz de este gas de origen natural, que se libera desde el suelo y que puede acumularse en el interior de edificios mal ventilados, provocando problemas de salud ante una exposición prolongada.

Los contenidos se han centrado en ofrecer herramientas útiles para las empresas, destacando los sistemas para estimar la concentración de radón en el aire de los lugares de trabajo, las medidas efectivas para evitar su concentración y el marco normativo vigente que exige evaluar la concentración de radón en los lugares de trabajo y adoptar medidas preventivas cuando sea necesario.

El radón tiene una mayor presencia en regiones geológicas donde existen formaciones graníticas y esquistos. Castilla y León se sitúa, junto a Galicia y Extremadura, entre las comunidades autónomas con mayor presencia de radón, especialmente en provincias como León, Zamora, Salamanca, Ávila y parte de Segovia, lo que refuerza la necesidad de actuaciones específicas en el territorio.

El encuentro ha contado con la participación de ponentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), aportando una visión que combina el rigor científico con la aplicación práctica en el mantenimiento de edificios.

La jornada forma parte de las iniciativas que desarrolla la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para promover la cultura preventiva apostando por la sensibilización y la formación como herramientas clave para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.