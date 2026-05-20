El Colegio de Economistas de León y la Fundación MonteLeón convocan la XIII Edición del Premio Fernando Becker Gómez

El Colegio de Economistas de León y la Fundación MonteLeón han abierto oficialmente la convocatoria para la XIII Edición del Premio Fernando Becker Gómez. Este galardón, consolidado como un referente tanto a nivel nacional como internacional, nació en el año 2005 con el firme propósito de ensalzar el talento, la eficiencia y el trabajo de personalidades de prestigio vinculadas directamente a la provincia de León.

A través de esta iniciativa conjunta, ambas instituciones buscan visibilizar aquellas actuaciones empresariales y de gestión que destaquen por su innovación, adaptabilidad al entorno y optimización de recursos, y que hayan redundado de forma directa en una posición de liderazgo en los mercados o en una mejora sustancial de la situación económica de la región.

Requisitos y plazos de inscripción

Podrán optar al premio todas aquellas personas que, manteniendo un vínculo con la provincia de León, realicen o hayan realizado actividades económicas o empresariales de especial relevancia para el desarrollo del territorio.

Las instituciones o los propios interesados en proponer candidaturas deberán remitir el currículum vitae (CV) del candidato por correo electrónico a la dirección colegioleon@economistas.org. El plazo máximo para la recepción de propuestas expira el 4 de septiembre de 2026.

El galardón se materializará en una distinción acordada de mutuo acuerdo por ambas entidades organizadoras. Según recoge la convocatoria, el fallo del jurado se dará a conocer a lo largo del próximo mes de septiembre, y la entrega oficial del premio se celebrará a finales de ese mismo mes en un acto institucional.

Un histórico de excelencia empresarial

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, el Premio Fernando Becker Gómez ha distinguido a destacadas figuras del panorama empresarial y directivo español. Entre los galardonados en las ediciones anteriores se encuentran desde Ceferino Argüello a José Gabriel González, Jesús David Álvarez o José Antonio de Paz