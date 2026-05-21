Una veintena de usuarios del Imserso participa en la IX Jornada de Vuelo Adaptado en León.

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Un total de 24 usuarios del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia (CRE) de San Andrés del Rabanedo participaron hoy en la IX Jornada de Vuelo Adaptado celebrada en las instalaciones de la Academia Básica del Aire y del Espacio de La Virgen del Camino; una iniciativa que busca acercar el mundo de la aviación a personas con discapacidad y movilidad reducida.

La jornada contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, quien destacó “el enorme valor humano y social” de una actividad que “rompe barreras y demuestra que todas las personas pueden desarrollarse plenamente y disfrutar de experiencias que muchas veces parecían inaccesibles”.

Los asistentes realizaron vuelos adaptados de aproximadamente 15 minutos acompañados por pilotos profesionales, sobrevolando la ciudad de León y su entorno, en lo que para muchos supuso su primera experiencia aérea.

El subdelegado puso en valor el trabajo conjunto de todas las entidades implicadas y ha agradecido especialmente la colaboración de la Academia Básica del Aire y del Espacio, de la Fundación Cielos de León y del CRE de San Andrés del Rabanedo “por hacer posible una jornada que transmite convivencia, superación e inclusión”.

Por su parte, la directora del CRE de San Andrés del Rabanedo, Maite Gutiérrez, explicó que esta novena edición reunió por primera vez a usuarios procedentes de distintos centros de la red estatal del Imserso y movilizó a cerca de 60 personas entre personal de apoyo, voluntariado y profesionales implicados en la organización. También defendió la necesidad de avanzar hacia una inclusión real en todos los ámbitos de la sociedad. “Cada vez se están haciendo más cosas fuera de los centros y trabajando directamente con los entornos de las personas para que puedan desarrollar una vida plena”, señaló.

La jornada contó también con la participación de la Fundación Las Sillas Voladoras, entidad pionera en la promoción del vuelo adaptado en España. Su presidenta, Elisabeth Saura, destacó la evolución de esta iniciativa desde sus inicios hace casi una década y ha subrayado que el objetivo no es únicamente ofrecer una experiencia puntual, sino también acercar la aviación a las personas con discapacidad y animarlas incluso a formarse como pilotos.

Por su parte, el secretario de la Fundación Cielos de León, Juan Carlos Sordoñe, señaló que para la entidad “es un honor participar en una jornada como esta” y reafirmó el compromiso de la fundación con la divulgación del mundo aeronáutico y con la inclusión de las personas con discapacidad en este ámbito.

La Jornada de Vuelo Adaptado se puso en marcha de forma experimental en 2016 y se ha consolidado como una de las actividades más representativas del programa del CRE de San Andrés del Rabanedo, orientada a fomentar la autonomía personal, el bienestar emocional y la participación social de sus usuarios.