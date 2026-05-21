La Cámara de Comercio de León e Icecyl impulsan la innovación y la internacionalización del tejido empresarial leonés.

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La sede de la Cámara de Comercio de León ha acogido esta mañana la jornada informativa "Conoce los nuevos apoyos que ICECYL brinda al tejido empresarial". El encuentro, que ha rozado el centenar de participantes entre la modalidad presencial y online, ha tenido como objetivo principal acercar a las pymes, autónomos y emprendedores de la provincia las herramientas de financiación disponibles para impulsar su modernización, la adquisición de activos corporativos y su apertura a mercados exteriores.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León; Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta de Castilla y León; y José Manuel Frade, director territorial de ICECYL en León, quien además ha ejercido como ponente principal.

Alianza estratégica y cercanía al empresario

Durante la inauguración, se ha puesto en valor el éxito de la colaboración público-privada como el canal más eficaz para transferir los recursos de la administración directamente al corazón de la economía local. Esta jornada es un resultado tangible del acuerdo marco de colaboración vigente entre el Consejo de Cámaras de la Comunidad y la Junta de Castilla y León, una alianza estratégica que durante los últimos años está permitiendo descentralizar la información y poner a disposición de las empresas un acompañamiento técnico y cercano.

El tejido empresarial leonés, compuesto en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas, encuentra en este acuerdo un puente directo hacia las políticas de estímulo regional. La suma de la capilaridad y el conocimiento del terreno que posee la Cámara de Comercio, junto con la capacidad tractora de la administración autonómica, resulta clave para que ningún proyecto viable se quede sin ejecutar por falta de orientación financiera.

Herramientas financieras para el crecimiento global

En el bloque técnico, el director territorial de ICECYL, José Manuel Frade, ha desgranado el catálogo actualizado de incentivos que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) pone a disposición de las empresas.