Ana del Ser, nombrada jueza de enlace de España ante la Conferencia de La Haya

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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha sido designada jueza de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en virtud de la Orden PJC/496/2026, de 18 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El nombramiento, adoptado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y formalizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoce su trayectoria y especialización en el ámbito de la cooperación judicial internacional, particularmente en materias de derecho civil y de familia.

La figura del juez de enlace tiene como principal cometido reforzar la cooperación jurídica internacional, facilitando la coordinación entre autoridades judiciales de distintos países, la aplicación de convenios internacionales y la resolución de conflictos transfronterizos.

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es la principal organización intergubernamental responsable de la unificación de normas en esta materia, con especial relevancia en ámbitos como la protección de menores, el derecho de familia o la ejecución de resoluciones judiciales en el extranjero.

Proyección internacional

Ana del Ser compatibilizará esta nueva responsabilidad internacional con el ejercicio de la presidencia del TSJCyL, reforzando así la proyección exterior de la justicia autonómica y su conexión con los principales foros jurídicos internacionales.

Su nombramiento, junto al del magistrado Íñigo Herrero Elejalde, tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables, y surte efecto desde el día siguiente a su publicación en el BOE.

Esta designación pone de relieve la sólida trayectoria de la magistrada leonesa en la carrera judicial y su experiencia en materia de cooperación judicial internacional, un ámbito cada vez más relevante en un contexto marcado por la globalización de las relaciones personales y económicas. El nombramiento refuerza la presencia de España en los organismos internacionales y contribuye al impulso de una justicia más coordinada, eficaz y adaptada a los nuevos desafíos globales.