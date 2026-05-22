Valverde organiza dos jornadas de inspección y seguridad.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, el Concejal de Seguridad, José Antonio Cabello y los Jefes de las Policías Locales de Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen, dieron la bienvenida a los agentes de las policías locales participantes en las jornadas.

En este estas dos jornadas se impartirán, por parte de la Agencia de Protección Civil, conocimientos sobre la normativa y tramitación de la celebración de conciertos y fiestas en lugares fijos y no permanentes, regulación de atracciones de feria, hinchables, carpas y actuaciones musicales en vía pública.