Un accidente en San Andrés se salda con un coche volcado y otro en la cuneta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 25 años ha resultado herido en el accidente entre dos turismos en el kilómetro 2 de la LE-441 en San Andrés del Rabanedo. El suceso que se ha producido este sábado a las 20:00 se ha saldado con uno de los coches volcado y el otro en la cuneta. El 112 de ha dado aviso a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió recurso al lugar.