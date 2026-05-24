Sariegos logra hacer historia en el empleo local

El Ayuntamiento de Sariegos marca un hito en su gestión laboral y formativa. Por primera vez en su historia, el municipio logra acceder a los codiciados Programas Mixtos de Formación y Empleo (antiguas escuelas taller), una herramienta clave para combatir el desempleo local.

La iniciativa, que ya se ha puesto en marcha de forma oficial, permite incorporar a 9 personas y abre un nuevo horizonte de oportunidades. El proyecto, bautizado oficialmente como «Verde Sariegos I», dispone de un presupuesto global de 183.564,36 euros, financiado por el Servicio Público de Empleo de la Junta de CYL en colaboración con las arcas municipales.

Durante un periodo de nueve meses, las personas seleccionadas combinarán la formación teórica en las aulas con el trabajo real y remunerado en beneficio de la comunidad. El gran valor diferencial de este programa no es solo ofrecer un empleo temporal, sino dotar a los alumnos-trabajadores de cualificaciones oficiales que disparen su empleabilidad futura en un sector con alta demanda de profesionales.

Loa alumnos están preparando un jardín delante del Ayuntamiento.DL

Al finalizar el periodo, los participantes obtendrán el certificado de profesionalidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, enfocado en las actividades auxiliares de conservación, protección y mejora de montes. Para garantizar el éxito de la formación y supervisar la ejecución de los trabajos, el equipo cuenta además con una monitora especializada en el sector y una responsable de coordinación.

Las labores prácticas no se quedarán sobre el papel. El alcalde de Sariegos, Roberto Aller Llanos, subraya el doble beneficio del programa. «No solo mejoramos las opciones de acceso al mercado laboral de nuestros vecinos, sino que el trabajo repercute de forma directa y visible en el día a día de todo el término municipal». La hoja de ruta del programa se dividirá en dos grandes áreas de actuación para que las mejoras lleguen a todos los rincones.

En los centros escolares de Primaria se realizarán tareas de mantenimiento integral, adecuación de patios, zonas comunes y áreas ajardinadas para garantizar que los alumnos más pequeños disfruten de instalaciones más sostenibles, seguras y cuidadas. Las cuadrillas también trabajarán de manera rotativa en espacios públicos, parques y entornos naturales de las cuatro localidades que integran el ayuntamiento para revitalizar los núcleos periféricos y asegurar que ninguna zona rural del municipio se quede al margen de las mejoras.

Los participantes del programa acondicionan las zonas verdes del municipio.DL

Con la activación de «Verde Sariegos I», el Ayuntamiento asienta las bases de un modelo que une la sostenibilidad medioambiental, la conservación del entorno y la inversión social. Un estreno histórico para el municipio que promete ser el primero de muchos planes de empleo de cara al futuro.

Con este paso al frente, Sariegos rompe definitivamente una histórica asignatura pendiente en materia de políticas activas de empleo. La entrada en este circuito de ayudas de la comunidad no solo sitúa al municipio en el mapa de la inserción laboral de la provincia, sino que consolida una estrategia municipal enfocada en fijar población a través de la cualificación técnica, y demuestra que los municipios del alfoz también pueden competir con éxito por la captación de fondos públicos.