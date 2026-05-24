El «no» de Minerva al cambio impide que las mujeres cofrades vistan ya la túnica

El raso negro y el cíngulo no llegarán, de momento, a las mujeres cofrades de Minerva y Veracruz. Solo los hombres podrán seguir vistiendo la túnica en las procesiones de la Real Cofradía del siglo XVI como venían haciendo hasta ahora, tras naufragar la propuesta de cambio en la votación celebrada ayer en el Museo Diocesano, a la que acudieron 468 papones.

No fue una junta general sencilla, sino concurrida y tensa, donde los hermanos de pago con derecho a voto rechazaron la propuesta de reforma de los estatutos que buscaba la plena igualdad de derechos en la vestimenta de la penitencial.

Aunque la iniciativa contó con un respaldo significativo de 240 síes dentro de un sector de la hermandad que aboga por la «modernización y la adaptación a los tiempos actuales» frente a los 226 noes, el escrutinio final no logró alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios (el 66,6% de los votos emitidos) que exige la normativa interna de la cofradía para sacar adelante cualquier modificación de sus reglas fundacionales.

El recuento final evidenció una profunda división interna: a pesar de que los votos a favor fueron numerosos, el bloque defensor de mantener la pureza del rito tradicional e histórico logró el porcentaje suficiente para bloquear el cambio. Con este resultado, las mujeres de Minerva seguirán sin poder revestirse con el hábito, el capillo y la medalla para procesionar de la misma forma que sus compañeros varones. La jornada electoral se preveía histórica y la respuesta de los hermanos estuvo a la altura. Desde primera hora del domingo, el goteo de papones y hermanas fue constante para depositar su voto en una urna que simbolizaba mucho más que un cambio de texto legal: se votaba el modelo de cofradía para las próximas décadas.

Un momento de la junta general extraordinaria de Minerva.Virginia Moran

El debate previo en el seno de la cofradía ha sido acalorado durante los últimos meses. Por un lado, los sectores más renovadores defendían que la Semana Santa de León no puede dar la espalda a la realidad social y que la incorporación de la mujer con plenos derechos (incluido el de llevar la túnica) es un paso natural que ya han dado otras hermandades de la capital. Por el otro, los sectores más conservadores esgrimían el peso de los siglos de historia de Minerva, argumentando que la conservación de sus «usos y costumbres tradicionales constituyen un valor identitario» que debe protegerse. «Fue una votación democrática, pero el resultado demuestra que las diferencias de criterio dentro de la cofradía son profundas», apuntaron.