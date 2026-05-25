Lo que la Aemet anticipa para León esta semana te hará cambiar todos tus planes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los próximos días en la capital leonesa prometen sorpresas meteorológicas que alterarán la rutina de miles de habitantes. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido sus pronósticos para León, y las cifras revelan un panorama que invita tanto a la precaución como a la planificación estratégica de actividades al aire libre.

Las condiciones climáticas que se avecinan sobre esta provincia de España presentan contrastes significativos entre las temperaturas diurnas y nocturnas, un fenómeno típico de la meseta castellana que caracteriza especialmente a esta época del año. Los termómetros oscilarán de manera considerable, obligando a los leoneses a preparar el armario con prendas tanto ligeras como de abrigo.

La información facilitada por la Aemet muestra que las máximas podrían alcanzar los 18 grados en los días más favorables de la semana, mientras que las mínimas descenderán hasta cifras que rondarán los 3 o 4 grados centígrados durante las madrugadas. Esta amplitud térmica de aproximadamente 15 grados constituye un desafío para quienes deben organizarse desde primera hora de la mañana.

Evolución meteorológica prevista

El inicio de la semana traerá consigo cielos parcialmente cubiertos con intervalos nubosos que se alternarán con momentos de claridad. Las primeras jornadas mostrarán una tendencia a la estabilidad, aunque con presencia de nubes medias y altas que filtrarán ocasionalmente la radiación solar. Los modelos meteorológicos indican que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en valores bajos durante los días iniciales.

A medida que avance la semana, la situación atmosférica experimentará cambios notables en León. Se espera la aproximación de frentes que podrían dejar episodios de lluvia, especialmente hacia la segunda mitad del período de siete días analizado. La cantidad de precipitación acumulada podría situarse entre los 5 y 15 litros por metro cuadrado, dependiendo de la intensidad y duración de los chubascos.

Los vientos predominarán del componente oeste y suroeste, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora en momentos puntuales, especialmente durante las horas centrales del día. Esta circunstancia incrementará la sensación de frío, particularmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la combinación de temperaturas bajas y viento generará un ambiente más gélido del que indican los termómetros.

Recomendaciones para los próximos días

Ante este escenario meteorológico, los expertos aconsejan adoptar la técnica de vestir por capas, que permite adaptarse rápidamente a los cambios térmicos a lo largo de la jornada. Una chaqueta impermeable ligera debería formar parte del equipamiento básico, especialmente para quienes realizan desplazamientos frecuentes o trabajan en exteriores.

Para los conductores, la Dirección General de Tráfico recomienda extremar las precauciones durante las horas nocturnas, cuando las temperaturas próximas a los valores de congelación podrían generar placas de hielo en zonas de umbría y carreteras secundarias de la provincia leonesa. La visibilidad también podría verse reducida en caso de formación de nieblas matinales en áreas cercanas a cursos fluviales.

Los aficionados al senderismo y actividades al aire libre deberán consultar la previsión actualizada antes de emprender rutas por la montaña leonesa, donde las condiciones pueden variar sustancialmente respecto a la capital. En cotas superiores a los 1.500 metros, las temperaturas descenderán varios grados adicionales, y no se descarta la presencia de nieve residual en las zonas más elevadas.