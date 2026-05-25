Una mujer queda encerrada en un cajero de León durante una hora

Una usuaria de un cajero automático, perteneciente a una entidad bancaria ubicada en la plaza de Santo Domingo, ha permanecido atrapada en el interior del establecimiento por espacio de más de una hora, después de entrar para tratar de realizar una transacción bancaria y comprobar que posteriormente no podía salir.

Los hechos han ocurrido a última hora de la tarde en la capital, cuando la mujer ha comenzado a pedir socorro a los viandantes, al comprobar que no podía salir del habitáculo al que había accedido instantes antes para sacar dinero. Una empleada de la banca trató de auxiliar a la víctima, aunque no pudo resolver la situación.

Alertados los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, se han personado en la zona pero a pesar de sus esfuerzos, era imposible abrir la puerta, dotada de un potente sistema de seguridad. Se vivieron momentos de nerviosismo cuando la pareja de la víctima increpó a los agentes por considerar que habían tardado demasiado.

A la hora de elaborar esta información, se había conseguido contactar ya con responsables de la oficina y se había puesto en marcha el protocolo correspondiente para resolver la situación. El responsable de inmuebles del banco logró recuperar una llave y sacar a la víctima.