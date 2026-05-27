Sacyl busca inmunizar a 10.045 jóvenes de León gratis frente al virus del papiloma humano

La vacuna actual contra el VPH es de una sola dosis frente a las tres de la antigua pauta.dl

Sacyl ha activado una de las ofensivas de salud pública más ambiciosas de los últimos años. Bajo el amparo del nuevo Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones Sistemáticas a lo largo de la vida, la provincia de León puso en marcha hace un mes una campaña de vacunación de «rescate» frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigida en exclusiva a varones de hasta 25 años inclusive.

El movimiento busca corregir una deuda histórica de equidad sanitaria y atajar un virus que, lejos de ser un problema estrictamente femenino, afecta ya a más del 91% de los hombres sexualmente activos en algún momento de su vida.

Hasta hace muy poco, el acceso a esta inmunización para los adolescentes dependía del bolsillo de sus familias. Al tratarse de una vacuna con un coste elevado, se había generado una brecha de acceso. El nuevo plan borra de un plumazo esa desigualdad ofreciendo de forma totalmente gratuita la vacuna nonavalente Gardasil 9 (la más completa del mercado, que protege contra nueve genotipos del virus) a miles de jóvenes leoneses.

La población diana prioritaria en la provincia está compuesta por las cohortes de nacidos entre 2001 y 2006. En total, sumando los seis años de ese tramo, 10.045 jóvenes leoneses están llamados a acudir a sus centros de salud para recibir esta dosis de protección gratis.

A este grueso se sumarán también, en modalidad de repesca, los adolescentes nacidos entre 2007 y 2011 que no se hubieran vacunado en campañas previas.

León es, de lejos, la provincia de la comunidad donde las familias hicieron un mayor esfuerzo económico previo para proteger a sus hijos. Mientras que la media autonómica de vacunación privada en esos tramos apenas roza el 5,02%, en León un 20,63% de los jóvenes nacidos en 2006 ya están inmunizados gracias al desembolso de sus padres.

En aquel momento, el medicamento Gardasil 9 tenía un coste real en las farmacias de 172,55 € por dosis y se requerían tres dosis, lo que se traducía para los padres en un desembolso de 517 euros por hijo. Casi un millar de familias lo pagaron, pero todavía queda casi un 80% de jóvenes leoneses totalmente desprotegidos a los que este rescate público pretende llegar.

Durante tres lustros, el VPH estuvo estrechamente ligado en el imaginario colectivo al cáncer de cuello de útero en las mujeres. Sin embargo, la evidencia científica ha obligado a cambiar radicalmente la estrategia médica. Los oncólogos y epidemiólogos llevan tiempo advirtiendo de una tendencia alarmante de incremento de carcinomas de células escamosas de ano, de pene y, de forma muy acusada, de cánceres localizados en la cabeza y el cuello (orofaringe, cavidad oral y laringe) relacionados directamente con el VPH, y afecta con especial dureza a los varones.

Además, los hombres sufren algo más de la mitad de los casos de verrugas genitales, una patología de altísima prevalencia y gran impacto en la calidad de vida. «Al vacunar a los chicos no solo se les protege a ellos de forma directa contra estos tumores y lesiones, sino que se corta de raíz la cadena de transmisión del virus», explican fuentes sanitarias. Se logra así la ansiada «inmunidad comunitaria» o de rebaño, maximizando la efectividad global del programa e integrando a todos en la prevención de las infecciones de transmisión sexual.

El proceso se ha diseñado para ser lo más ágil, cómodo y directo posible. A diferencia de las pautas antiguas de dos o tres dosis que se aplicaban hace años, la actualización científica dictamina que una sola dosis es suficiente para garantizar una respuesta inmune sólida en personas sanas. Solo en casos excepcionales de jóvenes que presenten situaciones de inmunosupresión se mantendrá la pauta clásica de tres dosis.

Los que no pagaron y los que sí por la vacuna

Entre los que no tuvieron que pagar por la vacuna del papiloma humano se sitúan las mujeres nacidas a partir de 1994. Fueron las pioneras en 2008 y desde entonces se mantiene una pauta correctora gratuita para cualquiera que no se hubiera vacunado en su momento. Para los varones la gratuidad comenzó en 2023 con los nacidos en 2011 (primeros incluidos a los 12 años) o después.

En 2025 se hizo repesca de adolescentes nacidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 de hasta 18 años que se quedaron rezagados, mientras que el Rescate 2026 afecta a quienes cumplen hasta 25 años (y nacieron de 2001 a 2006). El cuartel general de la campaña se sitúa en los centros de salud de Atención Primaria. Solo deberán solicitar cita previa con su profesional de enfermería y si pertenecen a mutualidades (como Muface) o disponen de seguros privados, la Junta ha habilitado la vacunación en los centros médicos privados autorizados y concertados. Sanidad se ha marcado como meta irrenunciable alcanzar al menos el 75% de cobertura.

Los que sí tuvieron que rascarse el bolsillo para vacunarse fueron los varones nacidos entre 2001 y 2006 (y anteriores) hasta esta campaña. Lo hicieron el 20,63% de nacidos en 2006 cuyas familias decidieron adelantarse y abonar las dosis en la farmacia para protegerlos antes de que la Junta aprobara esta gratuidad; el 13,97% de los de 2005; el 6,35% de 2004; el 3,96% de los de 2003; el 3,18% de los de 2002 y el 1,98% de los de 2001. Todos ellos constan en el registro oficial (REVA) como vacunados por «prescripción facultativa» costeada por el propio paciente o sus tutores. Cualquier joven nacido en 2000 o antes también se queda fuera de la gratuidad al ser mayor de 25.