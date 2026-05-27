El Gobierno no tiene cifras oficiales de migrantes regularizados en León

El Gobierno no dispone de datos provinciales concernientes a León en lo tocante al proceso de regularización extraordinaria de migrantes que se abrió el pasado día 16 de abril. Cuarenta días después de que se pusieran en marcha los trámites, se mantiene la estimación al alza de los 3.000 beneficiarios del plan impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que podía alcanzar a 3.500 ciudadanos de otros países dispuestos a obtener un permiso de residencia y de trabajo con solo acreditar su permanencia en España desde al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026.

Fuentes del Ejecutivo en Madrid consultadas por este periódico rechazaron la existencia de un número concreto de solicitudes para la provincia de León. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no dispone de referencias fiables a este respecto. Las asociaciones leonesas de migrantes procedentes de Cuba, Brasil y la República Dominicana tampoco disponían ayer al cierre de esta edición de datos a este respecto y los sindicatos CC OO y UGT sugieren cautela antes de realizar las primeras valoraciones. Elena Blasco tenía conocimiento de 54 propuestas, de las que solamente se había admitido a trámite una mientras que Enrique del Reguero tenía constancia de un centenar y medio, con un 20% aproximadamente de solicitudes con éxito de forma provisional para poder disponer de un permiso a la espera del definitivo.

Para poder cumplimentar el trámite, el empadronamiento es el paso fundamental previo. Debe realizarse en el Ayuntamiento de León. Las colas que predominaron en los primeros días ya han desaparecido, aunque sigue habiendo movimiento. La gestión de solicitudes se puede realizar por internet a través del Portal de la Regularización de la Seguridad Social o en las oficinas designadas. Tras presentar toda la documentación (incluyendo el certificado de antecedentes penales), el tiempo de respuesta administrativa ronda los tres meses.

El asesoramiento en este procedimiento cuenta con el asesoramiento de profesionales habilitados a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos que actúan como representantes para la presentación de solicitudes.

En paralelo, el Ministerio ha puesto en marcha el Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos. Estas ofrecerán asesoramiento gratuito y también pueden actuar en calidad de representantes.

Los sindicatos leoneses aclaran que la comunicación del inicio del procedimiento administrativo habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional español y en cualquier sector de actividad y facilita el acceso al trabajo y contratación «en condiciones dignas y garantistas tanto para el empleado como el empleador».

UN JUSTIFICANTE

Pero el justificante de la presentación de la solicitud no es la comunicación de inicio del procedimiento administrativo. Este último es un documento que la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX) remitirá a la persona solicitante.

Con el inicio del procedimiento se obtiene de oficio un Número de Seguridad Social (NUSS) y una resolución que reconoce al migrante su derecho a recibir asistencia sanitaria.

La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

El permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para residir y trabajar únicamente en España, no en otro Estado miembro de la UE.

Las asociaciones leonesas de migrantes procedentes de Cuba, Brasil y la República Dominicana tampoco disponían ayer de datos