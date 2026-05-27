Santocildes y el STAJ critican los problemas informáticos de los Tribunales de Instancia en León

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León, presidido por el leonés Fernando Rodríguez Santocildes, valora positivamente la implantación del expediente judicial electrónico Atenea IRIS pero reclama una mayor especialización del personal funcionario para corregir las disfunciones detectadas en los primeros meses de funcionamiento del sistema.

Santocildes entiende que «buena parte de las dificultades derivan de la incorporación de trabajadores que no proceden de la Administración de Justicia y que, por tanto, requieren un periodo de adaptación y formación específica». El presidentecree que «esta situación está provocando retrasos y disfunciones que repercuten directamente en el funcionamiento de los juzgados y en la atención a la ciudadanía».

STAj es más incisivo: «El personal de la Administración de Justicia sufre a diario la caótica nueva organización, con una acuciante necesidad de efectivos, la falta de medios y las constantes caidas de las aplicaciones informáticas, lo que ha sido agravado aún más por la precipitada implantación de Atenea, el nuevo programa informático de gestión procesal diaria. Atenea es manifiestamente mejorable (lentitud, falta de funcionalidades, errores en la tramitación guiada..), algo que desde STAJ se puso en conocimiento del Ministerio en reiteradas ocasiones , solicitando que se aplazara en tanto se resolvieran además de para dar una adecuada formación, algo quje finalmente no se hizo».