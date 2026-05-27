La curiosa forma del 'domo de calor' que subirá 10 grados las temperaturas

Imagen del 'domo de calor', en la que muchos ven el rostro de un perro.METEORED

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España, y especialmente León, se enfrenta a un escenario meteorológico sin precedentes que podría elevar las temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal en amplias zonas del territorio nacional. El fenómeno, conocido como 'domo de calor', ha comenzado a mostrar sus efectos en los últimos días de mayo, justo cuando el verano climatológico arranca oficialmente este lunes 1 de junio.

Los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Meteored España han lanzado avisos sobre esta situación excepcional que afectará especialmente al tercio norte peninsular, donde las anomalías térmicas serán más pronunciadas. Rubén del Campo, portavoz de AEMET, ha calificado estos valores como propios "de lo más cálido del verano, de la canícula", algo extraordinario para el inicio de la estación.

Las temperaturas de los mares que rodean la Península Ibérica muestran cifras muy elevadas e inusuales para esta época del año. Esta situación se registra tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico, creando condiciones ideales para el desarrollo de un verano especialmente cálido en todo el país, según explica Samuel Biener de Meteored España.

Previsión detallada para los próximos días

El miércoles y el jueves se presentan como jornadas particularmente cálidas, con una ligera subida tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas. De forma generalizada, se superarán los 34 grados centígrados en amplias zonas del interior de las comunidades cantábricas, nordeste, zona central de la meseta norte y buena parte del centro y de la mitad sur peninsular.

En el valle del Guadiana, las temperaturas alcanzarán los 38 grados centígrados, con ciudades como Badajoz entre las más afectadas. Sin embargo, en zonas del norte de Galicia y de Asturias los valores comenzarán a descender ligeramente durante el jueves, anticipando un cambio de patrón atmosférico que llegará de forma más clara durante el viernes.

El viernes marcará un punto de inflexión en el Cantábrico, donde descenderán las temperaturas aunque permanecerán por encima de lo habitual. Oviedo rondaría los 28 grados centígrados y Bilbao los 30 grados. En el resto del territorio habrá un ligero repunte de los valores térmicos, especialmente notable en el este peninsular, donde se registrarán noches tropicales con mínimas de 20 grados o más en el nordeste y zonas del Mediterráneo.

El interior de la Comunidad Valenciana superará los 36 grados centígrados de máxima, al igual que en buena parte del centro y del sur. Sevilla y Badajoz podrían llegar a los 38 grados, cifra que Zaragoza y Lleida podrían incluso superar. De forma paralela, también se registrará calor intenso en Baleares, donde el interior de Mallorca podría alcanzar los 35 grados centígrados.

Durante estas tres jornadas, desde el miércoles hasta el viernes, es posible que haya presencia de calima en zonas sobre todo del oeste de la Península. Además, podrían crecer algunas nubes de evolución que dejen chubascos aislados acompañados de tormenta en áreas de montaña, especialmente del norte, aunque las precipitaciones serán escasas en general debido a la situación de gran estabilidad atmosférica predominante.

Perspectivas para el fin de semana

Durante el fin de semana, las temperaturas bajarán de forma notable en las comunidades cantábricas y en otras áreas del tercio norte por la llegada de vientos del norte. También descenderán en el área peninsular y en Baleares, aunque en el resto seguirán en valores similares o incluso es probable que suban en zonas del sur.

El sábado y el domingo continuarán las noches tropicales y en el nordeste, centro y mitad sur se seguirán superando los 35 grados centígrados durante el día. Zaragoza y Badajoz alcanzarán 38 grados y no es descartable que Sevilla llegue incluso a los 40 grados centígrados. Por el contrario, Valencia se quedará en unos 28 grados y Bilbao, Lugo u Oviedo en 25 grados.

De cara a la próxima semana, la predicción recoge que podría comenzar una nueva subida de las temperaturas. Al menos hasta mediados de semana seguirá el calor muy inusual para la época del año, manteniendo a gran parte del país en situación de vigilancia meteorológica.

Tendencias para el trimestre estival

Las últimas tendencias del modelo europeo, que es la referencia de Meteored, indican que en el próximo trimestre las temperaturas estarán probablemente por encima de la media en gran parte de España. En zonas como ambas Castillas, la Comunidad de Madrid o Extremadura, podrían ser entre 1,5 y 3 grados centígrados más altas respecto a los valores habituales del verano.

En cambio, no se observa una señal clara en el extremo suroeste peninsular, donde se registran tradicionalmente las temperaturas más altas entre junio y agosto, ni en Canarias, donde por ahora no se esperan anomalías significativas. Aunque aún es pronto para confirmar la llegada de olas de calor, la tendencia observada en los últimos años sugiere que es bastante probable que se produzca al menos un episodio de temperaturas extremas.

El mito del 'super Niño' y su influencia real

Se está hablando de si el posible "super Niño" podría provocar un verano de récord en España, pero en realidad su influencia en nuestro país es muy limitada. En el caso de España, la señal de este fenómeno llega muy debilitada, especialmente en la cuenca mediterránea, y además su pico se alcanzará entre el otoño y el invierno.

Por ello, no existe una relación directa entre el super Niño y las temperaturas extremas del verano, ya que en la Península influyen más otros factores como el chorro polar. El verano ya es una estación cálida de por sí en gran parte del territorio y, además, cada año se están batiendo récords de temperatura tanto con episodios de El Niño como de La Niña.

Previsión de precipitaciones para el verano

En verano, las precipitaciones suelen ser de carácter convectivo, es decir, en forma de aguaceros tormentosos asociados al paso de ondas o pequeñas danas. Aunque se suele afirmar que en España no llueve en la época estival, esto no es del todo cierto, ya que en zonas como el Pirineo o el sistema Ibérico sur el verano puede ser relativamente húmedo debido a las tormentas.

Según los mapas, el próximo trimestre podría ser algo más húmedo de lo habitual en el Pirineo, el Ibérico sur, vertiente mediterránea y Canarias, mientras que en el resto del país no se aprecia una tendencia clara. Es importante recordar que las precipitaciones son la variable más difícil de prever, especialmente en el caso de las tormentas, por lo que esta primera tendencia puede cambiar en próximas actualizaciones.

Situación particular en Canarias

En lo que tiene que ver con Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que las temperaturas bajarán este miércoles. Además, volverán a soplar los vientos alisios con intensidad en las zonas expuestas. En este marco, habrá nubes en el norte y estará más despejado en el sur, manteniendo el archipiélago en una situación meteorológica diferenciada del resto del territorio nacional durante los próximos días.