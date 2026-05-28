Vox exige a la Universidad de León la "inmediata retirada" del Honoris Causa a Zapatero

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El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, exige formalmente al Rectorado de la Universidad de León la “inmediata retirada” del título de Doctor Honoris Causa concedido en el año 2023 al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por la Audiencia Nacional por varios delitos vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En una carta dirigida a la rectora de la Universidad de León, Nuria González, el portavoz de Vox considera que la permanencia de esta distinción en manos de Zapatero “es un día más de afrenta a los valores universitarios y un daño a la imagen de la institución leonesa”. A su juicio, esta petición se trata de un “ejercicio de responsabilidad política”, según recoge un comunicado del partido.

Según recuerda Vox, el reglamento de la Universidad de León recoge que el título Honoris Causa es la “máxima distinción académica” de la institución académica y que su concesión está ligada a las personas que han destacado por “méritos sobresalientes”. Por ello, Pollán señala que “Zapatero ha sido noticia por méritos sobresalientes como estar imputado por delitos relacionados con el tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental u organización criminal".

"Si a esto añadimos sus estrechas relaciones con regímenes donde la democracia brilla por su ausencia, su situación resulta incompatible con que siga en posesión de esta distinción”, zanja Pollán.

Aunque el leonés reconoce como algo positivo que la propia Universidad de León haya mostrado recientemente su voluntad de estudiar la retirada de esta distinción a Rodríguez Zapatero, el portavoz en las Cortes anima en su misiva a ejecutar de forma “inmediata” este proceso “para salvaguardar la dignidad y el prestigio de la Universidad de León”.

“Que de cara al futuro, se establezcan criterios de idoneidad más exigentes en la concesión de honores, de manera que solo recaigan en personalidades cuya trayectoria realmente sea acorde con los valores de la institución”, concluye su escrito.