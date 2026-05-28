El alcalde de León saca las garras contra su partido y exige un Congreso Federal Extraordinario

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, mostró hoy su “preocupación” por la situación del Partido Socialista e insistió en la “necesidad” de que se celebre un Congreso Federal Extraordinario, algo que ya solicitó “hace muchos meses” y que remarcó ahora, cuando “la situación se va complicando cada vez más”.

Ante la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, Diez consideró que “los gobiernos deben intentar cumplir sus plazos establecidos”, aunque “puede haber circunstancias excepcionales, como ha sucedido en ocasiones, que que motiven un adelantamiento de los procesos”.

No obstante, el regidor leonés quiso dejar claro que el que haya o no elecciones generales anticipadas “depende fundamentalmente de los socios de gobierno”, de forma que, si los socios de gobierno deciden retirar su apoyo, “lo normal es que haya adelanto de elecciones”, mientras que, en el caso de que no sea así, “que parece que tampoco lo retiran de una manera clara”, entendió que “el gobierno siga funcionando”. “Pero bueno, desde luego que la situación no es la mejor posible ni en el Gobierno ni en el partido”, añadió.

José Antonio Diez también quiso responder al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, quien recientemente declaró que el alcalde “tampoco es un buen demócrata”. Unas declaraciones que, según afirmó, “no tienen ningún sentido”. Además, ante las acusaciones de que está “más cerca del PP que del PSOE”, respondió contundente: “Si tengo que elegir entre estar cerca de Cerdán, de Koldo o de Ávalos y, lamentablemente tengo que decir también ahora mismo, dado lo que se ve del propio presidente, pues que así es mejor”.

“Que se dedique a lo suyo, que es pelear por los proyectos de León en Madrid, que es lo que tiene que hacer, trabajar por León y que se deje de otras historias que a mí personalmente me aburren”, concluyó el regidor leonés.