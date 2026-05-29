El Ayuntamiento de León dona con fines sociales las bicicletas abandonadas del depósito municipal

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El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la desafectación y cesión gratuita de un lote de bicicletas que se encontraban en situación de abandono en el Depósito Municipal. Estos vehículos, que fueron retirados en su día de la vía pública por diversos motivos, han cumplido de forma estricta todo el procedimiento legal requerido: custodia en las dependencias municipales, publicación de los correspondientes anuncios oficiales para la localización e identificación de sus titulares y el transcurso del plazo legal establecido sin que se haya registrado ninguna reclamación o solicitud de devolución.

Una vez declaradas formalmente como bienes abandonados y liberadas de su afectación al servicio del depósito, el Consistorio ha decidido darles un uso de marcado carácter solidario y sostenible. Atendiendo a las solicitudes presentadas por diferentes colectivos locales, las bicicletas se han distribuido en varios lotes que serán entregados de forma gratuita a las ONG Cruz Roja de León y ‘La Fontana’, así como al Colegio de Educación Infantil y Primaria (Ceip) Trobajo del Cerecedo.

El objetivo de esta cesión es que los vehículos sean totalmente recuperados y puestos a punto para integrarse en diferentes programas sociales desarrollados por estas tres entidades. En concreto, las bicicletas se destinarán a proyectos de movilidad sostenible, talleres de aprendizaje, fomento del deporte e iniciativas de inclusión y apoyo directo a personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Con esta medida, el Ayuntamiento de León no solo vacía de forma eficiente el ‘stock’ del depósito, sino que promueve el reciclaje urbano y dota de recursos a los colectivos que trabajan a pie de calle en el municipio.

Ayuda de 4.000 euros a la Felampa ‘Sierra Pambley’

El Ayuntamiento de León reafirma su compromiso con la enseñanza pública y la comunidad educativa de la ciudad mediante la aprobación, en Junta de Gobierno Local, de una subvención directa nominativa destinada a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de León, Felampa ‘Sierra Pambley’. Esta aportación económica, que asciende a 4.000 euros, se tramita a través de la Sección de Educación y está consignada para sufragar los gastos de funcionamiento estructural y el desarrollo del calendario de actividades de la federación durante el ejercicio 2026.

La Felampa ‘Sierra Pambley’ tiene entre sus fines estatutarios prioritarios la defensa activa de una educación pública de calidad, así como el impulso y la promoción del asociacionismo de las familias en los centros educativos públicos del municipio. El Ayuntamiento de León comparte plenamente estos objetivos, reconociendo la conveniencia de respaldar de forma directa el sostenimiento de estas estructuras representativas para que puedan seguir ejerciendo su labor de asesoramiento y participación en la vida escolar.

A través de esta vía de colaboración económica, la Concejalía de Educación busca fortalecer el tejido asociativo que rodea a los colegios e institutos de la capital, facilitando que las familias dispongan de los recursos necesarios para desarrollar proyectos que enriquezcan la formación de los alumnos, promuevan la conciliación y actúen como un canal de interlocución sólido ante las administraciones públicas en la mejora constante del sistema educativo leonés.

‘Migrarconderechos’

El Ayuntamiento de León ha aprobado en Junta de Gobierno Local la concesión de una subvención nominativa de 7.000 euros a la Universidad de León (ULE) para el diseño y ejecución de un seminario especializado sobre Relaciones Jurídicas Internacionales e Inmigración, así como para el mantenimiento y soporte de la plataforma digital ‘Migrarconderechos’. Esta aportación económica, canalizada a través de la Concejalía de Bienestar Social y Juventud, se ampara en las competencias propias municipales de evaluación, información y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, alineándose con las directrices de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León.

El Consistorio leonés cuenta con una trayectoria consolidada en esta materia a través del Centro Integral de Inmigración (CEMAI) —integrado en la red autonómica— y del Consejo Municipal de Inmigración creado en 2005, un órgano de participación donde la propia Universidad de León figura como miembro activo. El presente convenio materializa la colaboración interadministrativa para dar respuesta a las demandas formativas e informativas que la sociedad civil y los profesionales técnicos requieren en el ámbito de los derechos humanos y los flujos migratorios, aprovechando la acreditada solvencia investigadora del Departamento de Relaciones Jurídicas Internacionales de la institución académica.

A través de este acuerdo, la Universidad de León asume de forma expresa los compromisos de diseñar y poner en marcha las jornadas formativas, dirigidas tanto a profesionales y entidades del sector como al alumnado universitario y personas interesadas en la compleja normativa vinculada a este fenómeno. Asimismo, la institución académica se encargará de mantener actualizada de forma permanente la web informativa ‘Migrarconderechos’, una herramienta técnica de gran valor para la consulta jurídica, comprometiéndose a justificar de forma minuciosa la aplicación de los fondos públicos recibidos para estos fines de inclusión.

Con esta firma, ambas instituciones públicas blindan una alianza estratégica basada en el conocimiento y el análisis científico de la realidad migratoria, con el objetivo último de optimizar los recursos de acogida, profundizar en los factores condicionantes de la exclusión y diseñar vías de actuación más eficaces para garantizar los derechos y la dignidad de las personas vulnerables en el municipio.

Fundación Vela Zanetti

El Ayuntamiento de León también ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este viernes la concesión de una subvención directa y nominativa de 35.000 euros a la Fundación Vela Zanetti para el ejercicio 2026. Esta aportación económica municipal está destinada de forma íntegra a sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento estructural de la institución, así como a financiar el desarrollo del amplio programa de actividades, muestras y talleres artísticos que la Fundación despliega a lo largo de todo el año en la capital leonesa.

La Fundación Vela Zanetti, constituida formalmente a finales del año 2005, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como fines esenciales el estudio, la conservación, la promoción y la máxima difusión del legado pictórico y la obra del célebre pintor José Vela Zanetti. Asimismo, sus propios estatutos la facultan para actuar como un agente dinamizador del tejido cultural de la ciudad, participando activamente en el fomento de cualquier otra manifestación artística mediante la organización de las exposiciones y eventos que determine su Patro-nato.

Con la renovación de este respaldo económico, el Ayuntamiento de León ratifica la importancia estratégica de la Fundación en la agenda cultural del municipio. El Consistorio considera imprescindible la alianza con esta entidad para enriquecer la oferta sociocultural y artística local, garantizando el libre acceso a la cultura de los vecinos de León y promoviendo el acercamiento de las artes plásticas tanto al público general de la ciudad como a los visitantes atraídos por el patrimonio leonés.