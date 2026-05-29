La ULE dedica un curso al eclipse de sol desde el 15 de junio para disfrutarlo de manera "plena, informada y responsable"

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La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (Eiiia) de la Universidad de León (ULE), en el Campus de Vegazana, acogerá entre los días 15 y 19 de junio un curso de verano titulado 'Eclipses: Cómo entenderlos, observarlos y disfrutarlos', con el objetivo de que los interesados puedan acercase a este fenómeno de manera "plena, informada y responsable".

El curso, con 20 horas de duración, se desarrollará de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 horas y concluirá en el Observatorio Municipal de León con una jornada de observación de la Luna que tendrá lugar desde las 20.00 a las 00.00 horas.

La iniciativa está abierta a la participación de cualquier persona que esté interesada en el tema, especialmente ante la proximidad del eclipse solar total del 12 de agosto, que constituirá un evento "histórico" al tratarse del primero en cruzar la península ibérica en más de un siglo y, además, podrá ser observado "de forma privilegiada" en la provincia de León.

Los organizadores del curso han explicado que el eclipse convertirá a León en un lugar "extraordinario, llamado a situarse en el centro de la atención científica internacional", tras haber sido la capital leonesa elegida como sede por la Agencia Espacial Europea (ESA) para su observación. En este contexto, el curso ofrece una ocasión "única" para prepararse "con rigor", comprender el fenómeno en profundidad y disfrutarlo "con seguridad y criterio", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El curso propone un recorrido completo por el mundo de los eclipses: desde sus fundamentos astronómicos y su interpretación hasta la planificación real de la observación, el uso de instrumentación, la fotografía y las buenas prácticas para contemplarlos. Además, incorpora una mirada más amplia sobre el valor de León como territorio privilegiado para la observación del cielo, el turismo astronómico y la divulgación científica.

La matrícula tiene un precio de 50 euros (40 para estudiantes y personas en situación de desempleo) y las inscripciones se pueden realizar en la web de Extensión Universitaria de la ULE.