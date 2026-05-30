León no es ajeno a la volatilidad mundial y exportó 1.438 M€ en 2025, 196 M€ menos

Javier Vega, y el catedrático de la Universidad de León, José Luis Placer Galán, presentan el Informe sobre Comercio Exterior en la provincia de León durante el año 2025RAMIRO

La balanza de comercio exterior de León se mantuvo positiva en 2025 con 102 millones a pesar del movimiento de péndulo que hizo descender las exportaciones en 196 millones (pero alcanzaron los 1.438 millones) y elevó las importaciones en 224 millones (que se situaron en 1.336 millones).

Son datos del informe que ofreció ayer la Cámara de Comercio de León y que ha realizado el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad leonesa, José Luis Placer Galán. El presidente de la institución cameral, Javier Vega, explicó que el comercio exterior no es ajeno a los principales movimientos de las guerras y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido materias como el cobre un 35%, el aluminio un 40% y los derivados del petróleo (plásticos) un 50%. Esos incrementos y la escasez «afectan mucho a las exportaciones e importaciones leonesas».

Recordó que las exportaciones llevan ya dos años retrocediendo y en este primer trimestre de 2026 la tendencia se mantiene. De modo que, aunque la balanza comercial sea positiva, reconoció que «no me suena bien que cada vez exportemos menos e importemos más».

Vega desgranó que el principal mercado donde León compra y vende es la UE (el 60%) e insistió en que «este momento de tanta volatilidad donde no sabemos si hay guerra, paz... afecta mucho al comercio exterior».

Placer añadió que las exportaciones bajaron singularmente el año pasado arrastradas por Portugal, ya que, principalmente, se dejaron de vender productos de agroalimentación (carne, conservas, cereales) y químicos (de limpieza, pañales, higiene personal, perfumes, capilares), con algunos de ellos quedándose a cero. Por eso se atreve a decir «que parecen productos de supermercado y ese descenso podría deberse, ya que no se fabrican en León, a un cambio de las plataformas logísticas que distribuyen desde aquí».

En cambio se incrementaron las ventas al exterior de maquinaria mecánica, químico-farmacia y alimentación, sobre todo, vino, carne de bovino (porque la de porcino bajó por el mercado asiático), patatas y leche.

No obstante, pese a las fluctuaciones en 2025, el sector agroalimentario leonés lidera las exportaciones desde la provincia con ventas de 438 millones, seguida de los productos eléctricos (205 millones).

En la investigación de los 1.200 productos que se venden al extranjero destacó un grupo de 26 que permiten «una ventaja competitiva» a la economía leonesa, encabezados por el cable eléctrico, partes de motores, la pizarra, el queso y chapa y tiras de aluminio, sobre todo. En importaciones también lidera la agroalimentación, seguida de productos farmacéuticos y metálicos como acero y aluminio, y maquinaria. «Compramos y vendemos productos similares y no es malo, sino bueno, porque es intraindustria», explicó. Los clientes principales de León son Francia y Portugal.

Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León.RAMIRO

Vega hace un llamamiento para "cuidar" a las empresas locales y lograr mejoras logísticas

Este primer trimestre de 2026 las importaciones han bajado un 6,6% y las importaciones han crecido un 2,4%, pero el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad leonesa, José Luis Placer, advirtió que aún «quedan tres trimestres» y esos datos son provisionales. Remarcó que el número 1 en exportaciones por su valor es el cable eléctrico, la maquinaria, la pizarra, medicamentos y aluminio. Además de en Portugal, también se ha retrocedido en República Dominicana precisamente por el cable, en Japón por la carne y en Bélgica por los productos químicos. Solo en Portugal este primer trimestre las exportaciones cayeron en 10,25 millones.

En el lado positivo, los países donde León crece son Polonia por productos farmacéuticos, en EE UU por la madera y el aluminio, Reino Unido por la pizarra y Corea del Sur por el porcino.

El sector cárnico tuvo gran vaivén por la venta de la principal empresa a otra de tamaño mayor y un cambio en el lugar desde donde ahora se exporta.

De ahí que el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, reclame que «se cuide a las empresas leonesas porque si se deslocalizan afectará muchos a nuestra balanza comercial». También cree que hay que reclamar mejor logística para una provincia «llamada a ser el eje del Noroeste español», con el desarrollo del Corredor Atlántico, el nudo del Manzanal y la terminal de carga del aeropuerto. La Cámara de Comercio volverá a realizar un nuevo análisis de la evolución del comercio internacional de León a finales de septiembre o principios de octubre, con la actualización de datos de los 7 primeros meses del año.

Top 26

Dos productos exportaron más de 100 M€. El cable eléctrico (200,59 M€, aunque descendió ligeramente de los 203,8 millones de 2024) y partes de motores y máquinas motrices (136,4 M€, con un gran alza respecto a los 52,7 M€ de 2024)

Tres, entre 50 y 100 M€. El queso (85,8 M€), pizarra (84,5 M€), y chapas y tiras de aluminio (67,1).

Once, entre 25 y 50 M€. La carne de porcino, el vino, productos laminados planos de hierro acero sin alear, chapados o revestidos, vidrieras aislantes de paredes múltiples, vacunas veterinarias, madera contrachapada, carne de bovino, materias colorantes de origen vegetal y animal, botellas de vidrio, preparaciones alimentarias y para alimentación animal.

Cuatro, entre 15 y 25 M€. Medicamentos dosificados o acondicionaos, patatas, máquinas láser o de chorro de plasma, preparaciones y conserva de papatas y alubias.

Seis, entre 10 y 15 M€. Azúcares químicamente puros, cobre refinado y aleaciones de cobre, plantas medicinales, tipocompuestos orgánicos, legumbres y leche.