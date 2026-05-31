La historia de León enciende el lienzo de San Isidoro

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Con un mes de retraso sobre la costumbre, que marca su comienzo para las Cabezadas y su prolongación hasta pasar las Cantaderas, las proyecciones artísticas de luz y sonido prendieron de nuevo este sábado la fachada de la basílica de San Isidoro. El espectáculo, creado por el francés Xavier de Richemont en el año 2010, repasa la historia de León desde las huellas de los romanos hasta los reyes leoneses, sin olvidar el paso de los visigodos. Hasta el 29 de agosto, cada sábado se repetirá a las 23.15 horas y, entre el 5 de septiembre y el 24 de octubre, se adelantará a las 23.00 horas. Mientras, en la Catedral, donde había otra propuesta, quedan suspendidas por las obras de reurbanización.