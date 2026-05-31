Las altas temperaturas no animan a la apertura de las piscinas de verano en León

Las altas temperaturas no animan a la apertura de las piscinas públicas y de las sociedades recreativas de la capital y tan solo la Casa de Asturias se atrevió anteayer a poner en funcionamiento sus instalaciones de verano.

La Venatoria será la siguiente mañana lunes El Real Aeroclub lo hará el 6 de junio y de momento el Nuevo Recreo Industrial, Casa León y el Club Peñalba Casino de León permanecen a la espera, aunque este último lo hace supeditado a unas obras en sus instalaciones.

Tampoco es factible por el momento empezar a utilizar las instalaciones municipales, que no abrirán sus puertas tanto en el caso de las piscinas de Sáez de Miera como en el de La Palomera hasta el día 20 de junio. Permanecerán abiertas hasta el 7 de septiembre y únicamente tienen la salvedad del globo del Estadio Hispánico, que está en fase de remodelación y del mismo modo hay preocupación por unas tareas de pintura en La Palomera que ajustarán al máximo el inicio del periodo.

Los termómetros volverán a dispararse a lo largo de este fin de semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología vaticina temperaturas de entre 31 y 29° hasta el próximo jueves, en que se producirá un corte brusco y los termómetros descenderán hasta los 21°.

León es la capital con más sociedades recreativas de la Comunidad, dispone de hasta siete. Este tipo de entidades juega con variables económicas fundamentalmente para determinar el momento en el que ponen en marcha sus instalaciones. Básicamente por la necesidad de correr con los seguros correspondientes y con el pago de las nóminas de los socorristas, que en algunos casos varían dependiendo del periodo en el que trabajen.

La previsión apunta que para el inicio de las fiestas de San Juan ya todas las instalaciones estarán disponibles y lo harán previsiblemente hasta mediados de septiembre, cuando a tenor del calendario que se ha barajado en años anteriores, comience el cierre de la oferta.

El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León trabaja estos días en las inspecciones de los recintos, que, en el caso de las dependencias municipales, necesitan un informe previo cuando llevan más de seis meses cerradas. Se trata de un trámite previo que exige la ley.

León tiene siete sociedades recreativas, es la capital de la Comunidad con más clubes de este tipo aunque no solamente funcionan en veranoEl Servicio Territorial de Sanidad de la Junta trabaja ya en las inspecciones, obligatorias cuando hay cierres superiores a seis meses