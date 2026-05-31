Un accidente múltiple en la N-630 a su paso por Sariegos deja seis heridos

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una colisión múltiple ha tenido lugar esta tarde a las 16:26 horas en el punto kilométrico 139 de la carretera N-630, a la altura del municipio leonés de Sariegos. El accidente, registrado poco después de superar el Alto del León en sentido hacia Asturias, ha involucrado a cuatro turismos, uno de los cuales ha terminado volcado sobre la calzada como consecuencia del impacto.

Tras recibir el aviso del suceso, se ha movilizado de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de León y a los servicios de emergencias de Sacyl para atender a los afectados. Según las primeras informaciones facilitadas, un total de seis personas han resultado heridas en el accidente, aunque todas ellas se encuentran conscientes y están siendo valoradas por el personal sanitario desplazado hasta el lugar.