Los parques mantienen el horario de invierno en León pese al buen tiempo

El Ayuntamiento de León no ha variado los horarios de apertura de los parques y jardines municipales, ni tampoco lo ha hecho oficialmente con los de cierre, a pesar de las excelentes condiciones de temperatura y ambiente de los que estos días se beneficia de forma inusual la capital leonesa.

Se da la circunstancia de que las familias con hijos en edad infantil no pueden utilizar las dependencias municipales en toda su extensión porque siguen operando con horarios de invierno.

El Ayuntamiento de León abordará la cuestión en las próximas horas, a tenor de las indicaciones. Pero por el momento, no había adoptado hasta ayer dominjgo cambios en este sentido, para disgusto de quienes usan las instalaciones públicas. También para los propietarios de mascotas en el caso de algunos parques habilitados a tal efecto, que también padecen las mismas limitaciones.

La última ordenanza municipal referente a parques y jardines, que opera en la información oficial que ofrece el Ayuntamiento de León data de febrero de 2005, y no especifica las cuestiones relativas a los horarios, que supedita a los planes del equipo de gobierno de turno.

Las zonas verdes de la capital han ido cfreciendo en los últimos años. Son cada vez más extensas y con mayor dotación de juegos infantiles y de ocio, como por ejemplo, La Granja, el Paseo de La Condesa, el Paseo de Papalaguinda, la ribera del río Bernesga, los parques de Quevedo, Los Reyes, San Francisco, Angel Barja, La Palomera o el Chantre, diseñados con numerosos elementos ornamentales y paseos arbolados que los ciudadanos aprecian para jugar, pasear o hacer deporte constituyen un buen exponente de la gran variedad de zonas verdes y parques que jalonan la ciudad.

León es la segunda ciudad de España con mayor proporción de zonas verdes por habitante, solamente superada por Vitoria. Hay más de dos millones de metros cuadrados de zonas verdes en la ciudad, donde el marco predominante corresponde a La Candamia y a toda la zona de las orillas del río Bernesga, que estas alturas de la primavera es uno de los enclaves más destacados.

Otros puntos de importancia son también el Monte de San Isidro, que tiene 1,4 millones de metros cuadrados, aunque este es de propiedad de la Diputación Provincial. Son municipales los parques de La Granja y Quevedo que tienen bandera verde y se dispone de parques en San Francisco, La Chantria, La Palomera, Puente Castro, Polígono 58, Polígono 10, Área 17 y Eras de Renueva.