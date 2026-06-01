Los leoneses reciclan más de 311.000 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el último año

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Los ciudadanos del municipio de León reciclaron durante el pasado año un total de 311.169,80 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que supone que cada persona recicló una media de 2,5 kilogramos de este material, cuya recogida se canaliza a través de los puntos fijos, el punto limpio móvil y la recogida de enseres gratuita a través del número de teléfono 987 208 308 del Servicio de Limpieza.

Con estos datos como punto de partida, el Ayuntamiento de León, en colaboración con la Fundación Ecotic y la Fundación Ambilamp, puso hoy en marcha una campaña para el fomento de la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como RAEE, que se desarrollará hasta el 15 de junio con motivo de las actuaciones enmarcadas en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Bajo el lema ‘Súmate al Medio Ambiente y Punto’, la campaña se extenderá a lo largo de la primera quincena de junio con el objetivo de concienciar sobre la problemática que presentan estos residuos, facilitar información sobre los puntos de recogida municipales, incrementar la tasa de reutilización y reciclaje de estos residuos y evitar la emisión de componentes tóxicos y peligrosos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de León quiere acercar el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a los ciudadanos, sensibilizándoles sobre la importancia de su adecuada recuperación y posterior tratamiento y sobre la responsabilidad compartida de contribuir al impulso de la economía circular para lograr la sostenibilidad del medio ambiente y del modelo de producción y consumo.

Para ello, varios educadores ambientales informarán a los vecinos del municipio y responderán a las dudas que puedan surgir. Los educadores estarán acompañando al itinerario del punto limpio móvil y en el fijo como refuerzo a esta recogida, dado que son los puntos limpios municipales los emplazamientos que el Ayuntamiento de León pone a disposición de los usuarios para la recogida de estos residuos.