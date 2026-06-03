UPL censura la «chulería" de Diez al bloquear la municipalización de la ORA

Después de que el lunes el alcalde se despachara con el reto a UPL de que, si quieren municipalizar la ORA, lo lleve «en el programa electoral dentro de menos de un año», los leonesistas cargaron este martes contra la «chulería» de José Antonio Diez por «bloquear» una iniciativa que «puede suponer un importante ahorro a las arcas públicas», cercano al millón de euros, al dejar de repartir beneficios con el socio privado, Dornier Empark, al que este último ejercicio le dio 571.504,2 euros, a los que se suman los 44.863,11 euros del impuesto de sociedades que no se liquidaría en caso de pasar a titularidad municipal.

El portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, insistió en que «no tiene un pase la pretensión del alcalde de continuar en esta situación sin hacer absolutamente nada, a pesar de que en junio de 2027 finaliza la concesión». El líder leonesista, sin cuyo apoyo o al menos abstención el PSOE no podrá sacar adelante los presupuestos, abundó en que «si se espera sin hacer nada antes de las elecciones, es evidente que entre las propias elecciones, la toma de posesión y nuevo gobierno, se llegará a la situación de que el contrato de la ORA se prorrogará sine die en la actual situación, con el grave perjuicio económico que ello conllevará a las arcas municipales».

El portavoz de la formación recalcó que «se hace preciso que, desde ya, se prepare el relevo de la actual situación de empresa mixta a la debida municipalización». «Desde luego lo que no podemos permitir es la chulería de decir que se lleve en un programa electoral, porque las arcas públicas no pueden estar al albur de programas electorales sino que, independientemente de quien gobierne después de las próximas elecciones del año 2027, lo que hay que tener es sentido de ciudad y de las necesidades de la misma, y en todo caso tener sentido de preservación de los ingresos municipales, que después redundará en los servicios que se presten», defendió.

El líder de la UPL advirtió a Diez que no van a «permitir que esta situación se enquiste, como está pasando con la concesión de los autobuses y como puede pasar con el servicio de mantenimiento de la ciudad o el aparcamiento de Santo Domingo, sin solucionar unas prórrogas injustificadas que solamente benefician a las empresas privadas, en perjuicio del erario público, incumpliendo flagrantemente la legislación vigente».

López Sendino censuró además como «otra chulería» que «el alcalde, en sus declaraciones, diga que una moción no compromete a nada» porque «una moción aprobada por mayoría es plenamente válida y vinculante, conforme el mandato político, de tal manera que no puede el equipo de gobierno campar por sus caprichos y no cumplir lo que se aprueba, siendo objetivamente beneficioso para el municipio, porque sino carecería de sentido la presentación de mociones que instan al equipo de gobierno por parte de la oposición». «Cabría preguntarse si cuando el alcalde de León ha aprobado las mociones por la autonomía leonesa estaba pensando lo mismo», lanzó el líder de UPL.