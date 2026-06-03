El tren de León a Madrid vuelve a colgarse por la caída de la tensión: más de una hora de retraso en otro viaje complicado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva odisea han tenido que vivir los pasajeros que a primera hora de la mañana se encontraban en el tren que cubre el trayecto Gijón-Madrid, con enlace también desde León.

El tren de la línea que arranca desde el Principado sufrió esta mañana una avería por falta de tensión eléctrica que lo dejó detenido por primera vez en Palencia durante algo más de 15 minutos.

El convoy quedó parado alrededor de las 8.20 horas y poco después volvió a detenerse. El retraso acumulado es ya de 67 minutos. Según testimonios de los viajeros, durante un tiempo no hubo circulación de trenes entre Valladolid y Madrid, lo que provocó un importante caos en el corredor del norte.

Una de las pasajeras afectadas relató a Diario de León cómo lo han vivido desde dentro del vagón. “Tren detenido en Palencia por falta de tensión eléctrica y no se puede continuar el viaje. Estoy muy preocupada porque voy a una consulta médica importante y no quiero perderla”.

Muchos pasajeros con enlaces a otros trenes o viajes internacionales vivieron momentos de incertidumbre mientras esperaban una solución por parte de Renfe y Adif. Finalmente, el tren ha reanudado la marcha, aunque arrastra ya 67 minutos de demora. Este tipo de incidencias por fallos eléctricos son relativamente habituales en el corredor Madrid-Norte.