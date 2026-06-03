La ciudad de León celebra sus 1.958 años de historia con la fiesta 'Natalicio del Águila'

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Talleres de demostración de vida castrense, degustación de productos romanos, artesanía y diversas recreaciones compondrán los actos del Natalicio del Águila, la celebración de los 1.958 años de la creación de la Legio VII Gémina por el emperador Servio Sulpicio Galba, considerado el nacimiento de la ciudad de León.

El objetivo del Ayuntamiento de León es difundir el conocimiento del patrimonio histórico y arqueológico romano que atesora la ciudad a través de iniciativas lúdicas y de entretenimiento destinadas al público en general que se desarrollarán a lo largo de los días 5, 6 y 7 de junio, según ha avanzado este miércoles en un comunicado.

El escenario principal del Natalicio del Águila será el Centro de Interpretación León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, donde se mostrará la vida castrense de los legionarios donde se desarrollarán talleres de demostración de artesanía romana para explicar la habitual presencia de piezas de hueso en los contextos arqueológicos de la época.

‘Flashback’ es un arqueotaller demostrativo e interactivo sobre los principales juegos de mesa romanos mientras que Domus Panis enseñará a degustar productos romanos como el pan de torta y el bizcocho, todo ello con el fin de acercar al público, especialmente al infantil, la historia romana de la ciudad de León de forma amena pero aplicando el rigor basado en las últimas investigaciones y estudios arqueológicos.

La Casona de Puerta Castillo también acogerá la visita teatralizada ‘Sulpicia Legio’, una recreación sobre la llegada de Servio Sulpicio Galba a emperador de Roma, derrocando para ello a Nerón.

Asimismo, el viernes 5 y el sábado 6, a las 19:30 horas, en el Palacio del Conde Luna se impartirán las conferencias `Locusta y el veneno en Roma’, a cargo de Isabel Robles Alonso y Lucía Vega, y ‘Reflexiones en torno al gladiador local M.U. Aracintho’, por Fernando Barriales.

Desfiles de legionarios romanos y recorridos didácticos por las calles que antiguamente ocupaban el León romano completan el programa, que además incluye la recreación de la entrega del ‘águila legionaria’, el domingo 7 de junio en la Plaza de San Isidoro.