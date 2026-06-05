La Fundación María Jesús Soto entregará hoy los premios de su concurso de podcast

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El Club de Prensa de Diario de León, ubicado en la calle Fajeros, acogerá esta tarde, a las 18.00 horas la entrega de premios del concurso de podcast de la Fundación María Jesús Soto. La tercera edición del evento ha sumado la participación de 82 trabajos de 153 estudiantes de 17 centros educativos, el 86% realizados en pareja y el resto a título individual. De esta nómina se han preseleccionado 20 finalistas, entre los que se concederán tres galardones a los tres mejores podcast, escogidos por un jurado formado por integrantes del Diario de León, la Fundación María Jesús Soto, y profesionales varias empresas del mundo financiero que han colaborado en la selección de los mejores. Estas empresas son: Andbank, Fidelity International, Capital Group, Pictet AM, ODDO BHF AM, GAM Investments, Vontobel AM y Alliance Bernstein. Además, este año se otorgará un premio especial, concedido por el decano de la prensa leonesa por su 120 aniversario, para el centro del estudiante que mejor haya relacionado uno de los temas con un artículo del Diario de León de 2026.