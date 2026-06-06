Villaobispo de las Regueras suma ya la calle Real a su gran metamorfosis

Las fresadoras y el olor característico a alquitrán caliente tomarán oficialmente la calle Real de Villaobispo de las Regueras a partir del lunes, poniendo fin a trece años de progresivo letargo y degradación urbana. La actuación, largamente demandada por los residentes de la localidad, no supone un mero lavado de cara cosmético, sino una reestructuración técnica integral presupuestada en 150.000 euros que busca erradicar de forma definitiva las deficiencias estructurales que arrastraba este vial central.

El diagnóstico técnico no dejaba margen a la interpretación, al avalar que el firme de la calle Real presenta un estado de agotamiento avanzado. El paso del tiempo y la intensa carga circulatoria diaria han dibujado sobre la calzada un severo mapa de grietas en «piel de cocodrilo» y roderas profundas que comprometen la seguridad vial. A esto se suma un grave defecto de altimetría que convertía el vial y las plazas de aparcamiento en charcos cuando lluevfe por falta de pendientes transversales.

Para atajar de raíz esos problemas, las obras seguirán un proceso metodológico estricto, primero con un fresado profundo del viejo pavimento, al que seguirá la nivelación de rasantes, sistemas de drenaje inteligente y adoquín prefabricado de hormigón de alta resistencia.

Una máquina pica el asfalto.ANGELOPEZ

Esta intervención en la arteria principal de Villaobispo se acompasa con el despliegue iniciado hace dos meses en la confluencia de las calles Remesón y Juan de Juni. En esa intersección neurálgica se habilitará una nueva glorieta que enlaza con la carretera de Santander para desviar el tráfico fuera del casco urbano y crear un acceso fluido y directo hacia el colegio de Los Adiles —donde cursan sus estudios 450 alumnos—. El compromiso es estar plenamente operativa en un plazo de siete meses, justo a tiempo para el inicio del nuevo curso.

El impulso transformador de Villaobispo no constituye un hecho aislado, sino que emerge como punta de lanza de la estrategia de velocidad de crucero implantada por el Ayuntamiento de Villaquilambre para modernizar sus calles. El municipio, que roza ya los 19.500 habitantes, encabeza el esfuerzo inversor del cinturón metropolitano al movilizar la friolera de 1,5 millones de euros para actuaciones de urgencia en sus tres principales localidades.

En Navatejera se actuará con 200.000 euros sobre las calles Santo Cristo y Blas de Otero, con el propósito técnico de amortiguar el impacto y la contaminación acústica que genera el tráfico sobre las tapas de registro. De igual modo, los fondos municipales financiarán la mutación integral del Camino Viejo a León, en su tramo más degradado entre la calle Pablo Casals y Villarrodrigo, que pasará de vial periférico deficitario a una carretera moderna dotada de arcenes normativos e iluminación eficiente.

En conjunto, la movilización de maquinaria y alquitrán en los ayuntamientos metropolitanos de León supera los dos millones de euros, gracias en parte a los Planes de Cooperación de la Diputación Provincial. El objetivo es restañar las cicatrices del asfalto e imprimir ritmo urbano antes de que el calendario o la climatología compliquen los plazos.

En este escenario de renovación periférica, San Andrés del Rabanedo (31.000 habitantes) ha adjudicado ya su Plan de Asfaltado por un valor de 272.000 euros. Sus prioridades combinan el alto tránsito de arterias como Heriberto Ampudia, Antonio Vázquez y el eje de Azorín con proyectos de hondo calado social, como el entorno del Centro de Referencia Estatal (CRE), donde las calles Voluntario Ángel Soto, Juan Pedro Aparicio, Ricardo Gullón, Peregrinos y Limonar de Cuba verán remozada su accesibilidad universal.

Por su parte, Valverde de la Virgen inyectará 180.000 euros al refuerzo de pavimentos en La Virgen del Camino, la adecuación de arcenes periféricos y la optimización de los accesos clave a Montejos del Camino y Robledo de la Valdoncina, muy castigados por el tráfico pesado. Y Sariegos consolida su ambiciosa estrategia de «barro cero» al pavimentar los últimos reductos de suelo natural y caminos vecinales en sus cuatro núcleos urbanos, tras acometer la renovación de la red subterránea de agua y saneamiento.