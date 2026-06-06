Cs exige explicaciones sobre el contrato en de legionella y plagas en San Andrés del Rabanedo
Duda de la ejecución de las campañas ante la proliferación de cucarachas
Ciudadanos de San Andrés trasladará en las próximas comisiones informativas del Ayuntamiento una batería de preguntas sobre el grado real de cumplimiento del contrato de plagas y control de Legionella, adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado por un importe de casi 20.000 euros anuales —hasta 80.000 euros en cuatro años con sus prórrogas— y firmado en abril de 2025. S
u portavoz, Rafael Sánchez, opina que las denuncias de vecinos por plagas de cucarachas en zonas como el entorno de Corpus Christi y de ratas en varios puntos del municipio «generan una duda razonable sobre si las campañas contratadas se están ejecutando realmente».
El contrato obliga a realizar dos campañas generales anuales de desratización con al menos una persona y dos de desinsectación —primavera y verano—, con al menos dos personas.