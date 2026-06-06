Cs exige explicaciones sobre el contrato en de legionella y plagas en San Andrés del Rabanedo

Aspecto de una de las fuentes del municipio de San Andrés.DL

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Ciudadanos de San Andrés trasladará en las próximas comisiones informativas del Ayuntamiento una batería de preguntas sobre el grado real de cumplimiento del contrato de plagas y control de Legionella, adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado por un importe de casi 20.000 euros anuales —hasta 80.000 euros en cuatro años con sus prórrogas— y firmado en abril de 2025. S

u portavoz, Rafael Sánchez, opina que las denuncias de vecinos por plagas de cucarachas en zonas como el entorno de Corpus Christi y de ratas en varios puntos del municipio «generan una duda razonable sobre si las campañas contratadas se están ejecutando realmente».

El contrato obliga a realizar dos campañas generales anuales de desratización con al menos una persona y dos de desinsectación —primavera y verano—, con al menos dos personas.