El PP promueve una mesa técnica para salvar Feve en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP lleva al Senado una moción para agilizar el regreso de los trenes al centro de León, a la estación de Matallana, una circulación que no es posible desde hace 15 años. Piden los populares a través de su portavoz Alicia García "constituir, en el plazo más breve posible, una mesa técnica de trabajo liderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con la participación de ADIF y Renfe, así como de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, con el objetivo de analizar las alternativas técnicas que permitan recuperar la llegada del ferrocarril de vía estrecha al centro de la ciudad de León.

2.- Elaborar, en el marco de dicha mesa de trabajo, un plan integral de actuación para la recuperación del servicio ferroviario hasta la estación de Matallana, situada en la avenida Padre Isla, que incluya las soluciones técnicas previstas, el calendario de ejecución, la financiación necesaria y el modelo de explotación del servicio.

3.- Analizar, en el marco de dicha mesa de trabajo, la viabilidad de un modelo de gobernanza articulado mediante un consorcio interadministrativo que permita coordinar la planificación, financiación y gestión del sistema, garantizando en todo caso el liderazgo del Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF y Renfe, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 4.- Preservar el trazado ferroviario existente entre el apeadero de La Asunción-Universidad y la estación de Matallana, descartando definitivamente cualquier actuación que suponga la eliminación definitiva de las vías o la sustitución permanente del servicio ferroviario por sistemas de transporte por carretera. 5.- Impulsar la modernización integral de la línea de ancho métrico León-Guardo, incluyendo la renovación urgente y prioritaria del material móvil actualmente en servicio con mayor antigüedad, cuya obsolescencia resulte más acusada, mediante la sustitución de las unidades más antiguas por nuevos trenes que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, fiabilidad, accesibilidad y confort para los usuarios.

6.- Informar al Senado sobre las actuaciones previstas en los apartados anteriores para garantizar el futuro de esta infraestructura ferroviaria, detallando la planificación, las inversiones previstas y las medidas concretas orientadas a recuperar la llegada del tren al centro de la ciudad de León

Motivan los populares esta intervención con un repaso a la historia reciente de la la línea de ferrocarril de vía estrecha que conecta la ciudad de León con el norte de la provincia constituye una infraestructura histórica y estratégica para la movilidad de miles de ciudadanos y para la cohesión territorial de numerosas comarcas de la montaña leonesa. Durante décadas, este servicio ferroviario permitió la llegada directa de los trenes al centro de la ciudad, concretamente a la estación de Matallana, situada en la avenida Padre Isla.

Sin embargo, desde el año 2011, y como consecuencia de las obras vinculadas al proceso de integración ferroviaria, el servicio quedó interrumpido en su tramo urbano y limitado al apeadero de La Asunción-Universidad, situado en la periferia de la ciudad. Transcurridos 15 años desde el cierre de este tramo, la conexión ferroviaria con el centro urbano continúa sin haberse restablecido, lo que ha reducido notablemente la utilidad del servicio para los usuarios y ha generado una creciente preocupación social en la ciudad de León y en las comarcas a las que presta servicio esta línea.

En este contexto, la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de soterrar bajo hormigón y asfalto el trazado ferroviario urbano, sustituyéndolo por un servicio de autobús eléctrico, ha generado un amplio rechazo ciudadano, al considerarse que esta alternativa implicaría la pérdida definitiva de la llegada del ferrocarril al centro de la ciudad y un retroceso en términos de movilidad sostenible.

Diversos colectivos ciudadanos, entre ellos la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, vienen reclamando de forma reiterada la recuperación del servicio ferroviario hasta la estación de Matallana, así como el mantenimiento del trazado ferroviario existente. Las movilizaciones celebradas en los últimos meses, incluida la manifestación multitudinaria del pasado 18 de enero y las concentraciones semanales que se vienen desarrollando en la capital leonesa, reflejan el amplio respaldo social a esta reivindicación.

A esta situación se suma el progresivo deterioro del material móvil que presta servicio en la línea. Una parte significativa de los trenes utilizados en la red de ancho métrico en la provincia de León presenta una antigüedad muy elevada - entre 50 y 60 años – y unas condiciones claramente insuficientes para garantizar un servicio moderno, fiable y competitivo. La obsolescencia del material rodante incide negativamente en la calidad del servicio, en la fiabilidad de las circulaciones y en la percepción de los usuarios, lo que hace imprescindible abordar con carácter prioritario la renovación de los trenes que operan en esta línea.

En este escenario, durante un encuentro celebrado en el Senado con representantes de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, planteó la creación de una mesa técnica de trabajo entre el Gobierno de España y las distintas administraciones implicadas, con el objetivo de analizar las alternativas que permitan recuperar la llegada del tren de vía estrecha al centro de León. Esta mesa tendría como finalidad estudiar las soluciones técnicas viables y elaborar un plan de actuación que incluya un calendario claro de ejecución y la financiación necesaria para materializar el proyecto.

La recuperación de la llegada del tren de vía estrecha al centro de León debe abordarse desde una perspectiva de cooperación institucional y planificación estratégica. En este sentido, el Gobierno de Castilla y León ha manifestado su disposición a colaborar en el impulso de esta actuación, respaldando soluciones como el desarrollo de sistemas de tren-tranvía que permitan compatibilizar la integración urbana con el mantenimiento del servicio ferroviario.

En este contexto, recientes manifestaciones del Gobierno de Castilla y León, como las realizadas por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, han puesto de relieve la disposición de la Junta a colaborar en la mejora del servicio ferroviario de vía estrecha en León, incluso mediante su eventual participación en fórmulas de gestión compartida como un consorcio interadministrativo.

No obstante, se ha reiterado expresamente que la competencia fundamental corresponde al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF y Renfe, que deben liderar cualquier solución con el consenso de las administraciones implicadas en la provincia: el Ayuntamiento de León, en cuyo término se ubica la infraestructura; la Diputación de León, porque da servicio a muchos municipios de la provincia, y la Junta en la parte que se determine. Este planteamiento refuerza la necesidad de articular un marco estable de cooperación institucional que permita avanzar con claridad en la recuperación del servicio ferroviario hasta el centro de la ciudad.

Resulta imprescindible, por tanto, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abandone la actual situación de bloqueo y promueva un marco de colaboración entre administraciones que permita garantizar el futuro de esta infraestructura, modernizar el servicio y responder a las demandas de los ciudadanos.

La línea León-Guardo constituye un eje estratégico para la movilidad de la capital leonesa y de amplias zonas del norte de la provincia. Su adecuada recuperación y modernización contribuiría a mejorar la conectividad territorial, impulsar la movilidad sostenible y reforzar el papel del ferrocarril como elemento vertebrador del territorio.