Diario de León

Herido un hombre en la espalda y la cabeza tras una caída de cascotes en León

El suceso se produjo en la avenida Antibióticos

Área de Urgencias en el Hospital de León

Área de Urgencias en el Hospital de LeónMARCIANO PÉREZ

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Ical

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Un hombre resultó herido esta mañana tras ser golpeado en la espalda y la cabeza por cascotes desprendidos de un edificio situado en el número 102 de la avenida Antibióticos de la capital leonesa.

El suceso se produjo a las 10.41 hora y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una ambulancia a la zona para atender al hombre, que permaneció consciente y que posteriormente fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León.

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