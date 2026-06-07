Herido un hombre en la espalda y la cabeza tras una caída de cascotes en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un hombre resultó herido esta mañana tras ser golpeado en la espalda y la cabeza por cascotes desprendidos de un edificio situado en el número 102 de la avenida Antibióticos de la capital leonesa.

El suceso se produjo a las 10.41 hora y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una ambulancia a la zona para atender al hombre, que permaneció consciente y que posteriormente fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León.