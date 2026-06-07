León y su alfoz cumplen con la tradición del Corpus

El pendón, la cruz y las andas, en la procesión de Corpus de San Andrés del Rabanedo.dl

El domingo de Corpus en León es el ejemplo de cómo la capital y su alfoz se dan la mano para mantener viva una tradición, que incluye una procesión con los niños que tomaron la Primera Comunión y la presencia de las autoridades locales. Se consolida así un rito centenario que destaca por su sobriedad, su recogimiento y el profundo respeto.

El asfalto del casco viejo se olvidó ayer del ajetreo diario para cubrirse de un manto de pétalos de rosa lanzados al paso de la comitiva. En San Andrés del Rabanedo (foto) y Villaquilambre, pendón, cruz y andas al coincidir con sus fiestas locales.

Los pequeños de primera Comunión fueron los protagonistas en San Andrés.DL

En San Andrés, la celebración pone el broche de oro a un intenso programa festivo que se viene desarrollando desde el viernes. Como cada año, los niños y niñas que han recibido la Primera Comunión

han sido los grandes protagonistas de la procesión, participando con

ilusión en un recorrido marcado por la devoción y la tradición. La

jornada ha transcurrido en un ambiente festivo.

Las fiestas tocan a su fin este domingo, pero aún esta tarde, el partido de fútbol, los juegos infantiles y los bailes regionales, a las 20.00 horas en el recinto ferial, serán protagonistas junto al concurso de tortillas, a las 19.30 horas. Para seguir con el buen sabor de boca, habrá reparto de bollos preñaos y bebida a las ocho de la tarde al precio de dos euros en el recinto ferial. A las 20.30, el Grupo Utopía pondrá la nota musical.