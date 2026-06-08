Wolaria busca diez proyectos para la aceleradora pública de Castilla y León

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La aceleradora pública de Castilla y León, Wolaria, gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta, abrió una nueva convocatoria para seleccionar diez proyectos disruptivos con alto potencial de crecimiento que busquen desarrollarse en la Comunidad.

Los emprendedores interesados tienen hasta el 30 de junio para presentar su candidatura a esta nueva edición que destaca por su enfoque en la innovación, la viabilidad del modelo de negocio y su potencial crecimiento, según informó a Ical la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta.

El programa ofrece un Campus de Aceleración de seis meses que cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015, asegurando la excelencia en sus procesos de formación y tutorización especializada. Los participantes reciben apoyo gratuito en áreas críticas como estrategia, plan de negocio, marketing, finanzas y aspectos legales para competir con éxito en el mercado global. Además, una vez finalizada la fase intensiva, las empresas cuentan con un acompañamiento personalizado durante cinco años para consolidar su crecimiento.

Desde su primera edición, celebrada en junio de 2012, Wolaria ha sido motor fundamental para el emprendimiento en Comunidad. Hasta la fecha, se han acelerado 312 proyectos a lo largo de 27 ediciones completadas y se han creado 254 nuevas empresas que han generado más de 1.300 empleos con una sólida tasa de supervivencia del 79 por ciento a los tres años de su creación. La capacidad de atracción de recursos ha alcanzado los 68,12 millones de euros en financiación conseguida y 55,20 millones de euros en inversión.

Las startups seleccionadas se integran en un ecosistema que facilita el acceso a talleres formativos, foros de inversión y redes de networking que facilitan la búsqueda de financiación pública o privada. El programa también pone a disposición de los emprendedores recursos de innovación abierta a través de aceleradoras verticales especializadas en sectores estratégicos como el aeroespacial, ESA BIC, bioeconomía, energías verdes, biosalud, agrotech y videojuegos. Para ello, ICECYL cuenta con la colaboración de buena parte de los agentes de ecosistema regional de innovación como las universidades, los centros tecnológicos y las grandes corporaciones regionales.