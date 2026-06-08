Diario de León

Chocan dos turismos en León a la altura de General Gutiérrez Mellado

Una mujer de 50 años queda mareada a resultas del siniestro

Una zona de la avenida del General Gutiérrez Mellado

Una zona de la avenida del General Gutiérrez MelladoFERNANDO OTERO

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

Una mujer de alrededor de 50 años ha resultado herida como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido esta mañana en la calle General Gutiérrez Mellado 4, en León. 

Los hechos se produjeron a las 09.10horas. El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada por el accidente de dos turismos que había colisionado en una rotonda. 

Se solicitó asistencia para una mujer, de unos 50 años, que se encuentra mareada. Se avisó a Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos al lugar.

tracking