Chocan dos turismos en León a la altura de General Gutiérrez Mellado

Una mujer de alrededor de 50 años ha resultado herida como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido esta mañana en la calle General Gutiérrez Mellado 4, en León.

Los hechos se produjeron a las 09.10horas. El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada por el accidente de dos turismos que había colisionado en una rotonda.

Se solicitó asistencia para una mujer, de unos 50 años, que se encuentra mareada. Se avisó a Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos al lugar.